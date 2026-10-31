Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'da yaşayan ailesine acı haber verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Çine ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kaymakam Ali Erdoğan ve beraberindekiler, şehidin annesi Öznur ve babası Latif Ünlü'ye acı haberi ulaştırdı.

"Aralıkta nikah yapacaktık"

Latif Ünlü, gazetecilere oğlunu seve seve göreve gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bu sene dördüncü senesiydi. Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralığın ilk haftasında burada olacaktı oğlum. Aralıktan sonra eğitim birliğine gidecekti. Tayinini istemişti. Aralıkta nikah yapacaktık, nisanda da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu

Bu kadarı da olmaz! Güpegündüz, kucakladığı kadını kaçırmaya kalktı

Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor