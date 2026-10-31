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Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

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Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada Haber Videosunu İzle
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada
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Karaman'da Cafer Dik'in evinin önünden 2 ay önce çalınan römork, kimliği belirsiz kişiler tarafından evin yanındaki boş arsaya geri bırakıldı. Römorkun bir araca bağlanarak götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay yeri inceleme ekipleri römork üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Römorkun sahibi, hırsızlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Karaman'da 2 ay önce çalınan römork, kimliği belirsiz kişiler tarafından sahibinin evinin yanındaki arsaya geri bırakıldı. Römorkun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, sahibi hırsızlardan şikayetçi oldu.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cafer Dik'e ait evin önünde bulunan römork, yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giden Dik, şikayetçi oldu. Aradan geçen 2 ayın ardından çalınan römork, sahibinin evinin yanındaki boş arsaya getirilerek bırakıldı. Sabah saatlerinde çocuklarının römorkun geri getirildiğini haber vermesi üzerine Dik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, römork üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

ÇALINDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, römorkun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir araca bağlanan römorkun çekilerek götürüldüğü anlar yer aldı.

RÖMORKU ÇALANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Yaşananları anlatan Cafer Dik, "2 ay önce römorkum çalındı. Kamera kayıtları olduğu için karakola gidip şikayette bulunduk. Çocuklar sabahleyin römorkun geri geldiğini söyledi. Ben de geldim, römorka baktım, sonra karakola gittim. Römorku çalanlar geri getirmiş. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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