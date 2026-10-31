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Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı, Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralandı

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Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı, Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralandı
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Edirne'de Kapıkule-Edirne kara yolunun 6'ncı kilometresinde tur otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralandı. Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİRNE'de tur otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada Bulgaristan uyruklu 10 turist yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kapıkule- Edirne kara yolunun 6'ncı kilometresindeki Yenikadın köyü yakınlarında meydana geldi. Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden İstanbul'a turist taşıyan M.D. yönetimindeki P 3690 MB Bulgaristan plakalı tur otobüsü, önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı 33 FL 738 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tur otobüsünde 2 şoför ile Bulgaristan uyruklu 51 turistin bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 10 turistin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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