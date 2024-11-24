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6 ilimizde eğitime kar engeli

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kentimize sarı ve turuncu uyarıda bulunurken, tatil haberleri de gelmeye başladı. Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Gümüşhane'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin yanı sıra Ordu'nun 15 ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiği açıklandı.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Gümüşhane'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ve Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.

YURTTA KAR ESARETİ

Yağmurlu ve karlı hava yurdun neredeyse tamamını etkisi altına aldı. Pek çok şehirde kar esareti yaşanırken, tatil haberleri de gelmeye başladı.

4 ilimizde eğitime kar engeli

6 İLİMİZDE OKULLAR TATİL

Gümüşhane, Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.

4 ilimizde eğitime kar engeli

53 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Meteoroloji, bugün 19 il için turuncu, 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde:

4 ilimizde eğitime kar engeli

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce

4 ilimizde eğitime kar engeli

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye

4 ilimizde eğitime kar engeli

6 ilimizde eğitime kar engeli
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Eğitim
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

PAZAR GÜNÜ MİS GİBİ KAR MANZARALARI. KALİTELİ BİR ŞARAP AÇIP MANZARANIN TADINI ÇIKARMAK NE GÜZEL OLUR.

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Haber YorumlarıRemzi Gun:

Kar rahmettir oğlum. Esaret sizsiniz. Gelip birde bu siteden haber okuyoruz. Su azalınca ne halt bulacaksınız?

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıVkanat:

Deggidi ALLAH ım dee yav birgüncük bari kar yağsın bu nedir hemen okullar tatil diyorsunuz şu Avrupa ülkelerini çok meâk ediyorum oralardada okullar tatil ediliyormu acaba

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Yorum Beğenme1
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