Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Haber Videosunu İzle
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Racing Club'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe ile Arda Güler arasında yaşanan bir pozisyon dikkat çekti. Milli futbolcunun kendisine pas vermesine tepki gösteren Fransız yıldızın, "Kaleye vur, bana pas verme!" dediği ortaya çıktı.

  • Real Madrid'in Racing Club'ı 3-0 yendiği maçta Arda Güler, bir pozisyonda topu Kylian Mbappe'ye pas olarak gönderdi.
  • Mbappe, Arda Güler'in pas tercihine "Kaleye vur, bana pas verme!" sözleriyle tepki gösterdi.
  • Mbappe'nin bu çıkışı, Arda Güler'in pozisyonu kendi başına bitirmesi gerektiğini düşündüğü şeklinde yorumlandı.

Mbappe'den Arda Güler'e gelen tepki, Real Madrid'in 3-0 kazandığı maçın ardından öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Fransız yıldızın, milli futbolcumuzun pas tercihi karşısında verdiği reaksiyon dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN PASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Real Madrid'in Racing Club karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından maçta yaşanan bazı pozisyonlar tartışılmaya başlandı. Bunlardan biri de Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yaşanan pas pozisyonu oldu. Karşılaşmanın bir bölümünde Arda Güler, topu takım arkadaşı Mbappe'ye göndermeyi tercih etti. Ancak Fransız futbolcunun, milli yıldızın bu kararından memnun kalmadığı belirtildi. Mbappe'nin kendisine pas veren Arda Güler'e tepki göstererek doğrudan kaleye şut çekmesini istediği ifade edildi. Real Madrid'in hücum hattındaki iki önemli oyuncu arasında yaşanan bu an, karşılaşmanın ardından dikkat çeken pozisyonlar arasında yer aldı. 

"KALEYE VUR, BANA PAS VERME!"

Pozisyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e yönelik sözleri oldu. Fransız yıldızın, milli futbolcuya "Kaleye vur, bana pas verme!" diyerek tepki gösterdiği aktarıldı. Mbappe'nin bu çıkışı, Arda Güler'in pozisyonu kendi başına bitirmesi gerektiğini düşündüğü şeklinde yorumlandı.

İlgili Haberler
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurduReal Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İran müzakere heyeti şartlarını sunarak Doha'dan ayrıldı: Savaşı bitirecek taslak masada

İran geri adım atmıyor! Şartlarını açıkladı, masadan kalktı

Hırsızın çaldığı gümüşü 45 bin liraya geri satın aldı! Adana'daki 115 kiloluk soygunda ikinci tutuklama

Çalınan gümüşünü kuyumcuda gördü, 45 bin liraya geri satın aldı
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıözgür Akdeniz:

Bu da pas verince kızıyor, pas vermeyince kızıyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut:

He valla

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıryxkwfync6:

Ali Babacan 170 milyar dolar diyor. sen ne düşünüyorsun editör üğüm

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşkına döndü
Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcıdan "fon" iddialarına yanıt
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

PKK, "kale" dediği yerden çekildi! Yerlerine onlar geçti
Tabut başındaki vedasıyla gündem olmuştu! Kadir Karabulut, dostunun mezarına sarılıp ağladı

Dostunun mezarına sarılıp ağladı! Ailemizin ikinci oğluydu
Trump: Demokratlar Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve başkanlığı kazanırsa ülkemiz yok olabilir

Trump'tan yeni tehdit: Bu gerçekleşirse ülkemiz yok olabilir
Kazakistan'da darbe girişimi şüphesi! 10 kişi gözaltına alındı

Ülkede darbe hazırlığı alarmı! Gizli merkezler kapatıldı
Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu

Ünlü oyuncu 17 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda