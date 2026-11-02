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İstanbul Barosu'nda yeni dönem başladı: Ümit Kocasakal görevi Kaboğlu'ndan devraldı

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İstanbul Barosu'nda yeni dönem başladı: Ümit Kocasakal görevi Kaboğlu'ndan devraldı Haber Videosunu İzle
İstanbul Barosu'nda yeni dönem başladı: Ümit Kocasakal görevi Kaboğlu'ndan devraldı
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İstanbul Barosu’nda 128. Olağan Genel Kurul’da başkan seçilen Ümit Kocasakal, düzenlenen törenle görevi İbrahim Kaboğlu’ndan devraldı. Kocasakal’ın Kaboğlu’na çiçek takdim ettiği törende iki isim arasındaki karşılıklı nezaket ve saygı öne çıktı. Yeni başkan, önceki yönetime teşekkür ederek baronun kurumsal kimliğini ve avukatlık mesleğinin itibarını koruma mesajı verdi.

  • İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimini 10 bin 227 oyla Ümit Kocasakal kazandı; görevdeki başkan İbrahim Kaboğlu 7 bin 22 oyda kaldı.
  • Ümit Kocasakal, Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu binasında düzenlenen törenle başkanlık görevini İbrahim Kaboğlu'ndan devraldı.
  • Kocasakal, mesleki sorunların çözümü için büyük bir çalıştay düzenlemeyi ve gerekirse yalnızca meslek sorunlarının ele alınacağı olağanüstü bir genel kurul yapmayı değerlendiriyor.

İstanbul Barosu’nda başkanlık görevinde değişim yaşandı. 128. Olağan Genel Kurul’da başkan seçilen Ümit Kocasakal, düzenlenen törenle görevi İbrahim Kaboğlu’ndan devraldı. Kocasakal’ın Kaboğlu’na çiçek takdim ettiği törende iki isim arasındaki karşılıklı nezaket ve saygı öne çıktı. Yeni başkan, önceki yönetime teşekkür ederek baronun kurumsal kimliğini ve avukatlık mesleğinin itibarını koruma mesajı verdi.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİ, EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu binasında düzenlenen devir teslim töreninde Kocasakal, görevini devreden Kaboğlu’na çiçek verdi. Kaboğlu’na ve yönetimine iki yıllık çalışmaları için teşekkür eden Kocasakal, görevi bir bayrak yarışı olarak gördüklerini söyledi.

Kocasakal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekleriniz için sizlere, yönetiminize, kurullarınıza ve delegasyonunuza bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz de şu anda bayrağı sizden devralıyoruz. Elimizden geldiğince hizmet etmeye gayret edeceğiz. Umuyorum ki yapabildiğimiz kadarını yapıp üzerine bir şeyler ekleyerek biz de zamanı gelince bu bayrağı bizden sonra gelecek değerli meslektaşlarımıza teslim edeceğiz."

Kocasakal, Kaboğlu’na hitaben teşekkürlerini yineleyerek çiçek takdiminde de bulundu. "Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Bu hoş sadayı da her zaman saklamak lazım" sözleriyle önceki yönetime teşekkür etti.

"BARONUN KURUMSAL KİMLİĞİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE"

Yeni dönemde farklı görüşlere sahip avukatlarla bir araya geleceklerini söyleyen Kocasakal, mesleki sorunların çözümü için kapsamlı çalışmalar planladıklarını açıkladı. Bu kapsamda büyük bir çalıştay düzenlemeyi, gerekirse yalnızca meslek sorunlarının ele alınacağı olağanüstü bir genel kurul yapmayı da değerlendirdiklerini belirtti.

İstanbul Barosu’nun kurumsal kimliğinin ve avukatlık mesleğinin itibarının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kocasakal, "Avukatın kavgası bile avukata yaraşır biçimde olmalıdır" dedi.

KOCASAKAL SEÇİMİ 10 BİN 227 OYLA KAZANDI

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında yapılan başkanlık seçiminde Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak seçimi kazandı. Görevdeki başkan İbrahim Kaboğlu ise 7 bin 22 oyda kaldı. Böylece baroda 2024-2026 döneminin ardından yeni yönetim dönemi başladı.

İstanbul Barosu yaklaşık 70 bin üyesi ile Türkiye'nin en çok üyesi, olan barosu konumunda. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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