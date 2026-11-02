Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren GSS borcu affı Meclis yolunda! 2017 öncesi prim borçları silinecek

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(TBMM) - Ak Parti TBMM'ye, yaklaşık bir milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi ile enerji alanında Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümlere ilişkin düzenlemeler içeren yaklaşık 15 maddelik torba kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre, torba kanun teklifine ilişkin hazırlıklar son aşamaya geldi. Teklifin bu cuma gününe yetişmemesi halinde gelecek hafta içinde sunulmasının planlandığı öğrenildi.

2017 ÖNCESİ PRİM BORÇLARI SİLİNECEK

Teklif taslağında, 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. Herhangi bir kurumsal sağlık güvencesi olmayan, toplumun en alt gelir seviyesindeki kesimin yararlandığı GSS borçları 10 yıllık zaman aşımı süresi göz önünde bulundurularak siliniyor. GSS prim borcu bulunan yaklaşık bir milyon kişi olduğu belirtiliyor.

AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ ENERJİ HÜKÜMLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Torba teklifte, CHP tarafından geçen yasama yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürülen 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal edilen hükümlerine ilişkin düzenlemeler de yer alacak. AYM, söz konusu kanundaki doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütmeye geniş takdir yetkisi veren bazı kuralları iptal etmişti. Yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliğine ilişkin istisnaların belirlenmesi yetkisinin, temel ilkeler çizilmeden Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) bırakılması "yasama yetkisinin devredilmezliği" ve "teşebbüs özgürlüğü" ilkelerine aykırı bulunmuştu.

Teklifte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim öğrencilerine yönelik verilen destek süresinin uzatılmasına ilişkin hüküm de yer alacak.

TBMM'ye sunulacak torba teklifin yaklaşık 15 maddeden oluşması ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA