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Muğla ve ilçelerinde sağanak yolları ve tarım alanlarını su altında bıraktı

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Muğla ve ilçelerinde etkili sağanak yollarda su birikintilerine, tarım alanlarında su altında kalmaya yol açtı. Menteşe ve Dalaman'da ulaşım ile tarım arazileri etkilenirken Ula Sakar Geçidi'nde yoğun sis sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi; yağışın yarın da sürmesi bekleniyor.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, tarım alanları su altında kaldı.

Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ula ilçesinin Sakar Geçidi mevkisinde yoğun sis oluştu. Sağanak ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bölgede kara yolları ile tarım arazileri suyun altında kaldı.

Yağışların bölgede etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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