Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te köy muhtarı terminalde bir kadını vurdu, ardından intihar etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te köy muhtarı terminalde bir kadını vurdu, ardından intihar etti Haber Videosunu İzle
Karabük'te köy muhtarı terminalde bir kadını vurdu, ardından intihar etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki lokantada köy muhtarı bir kadını silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki lokantada bir kadını silahla vuran köy muhtarı, ardından intihar etti. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantası içerisinde ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'ye silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, V.L. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren muhtarın cenazesi ise, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bir hafta önce eşinden ayrıldığı öğrenildi

İki çocuk babası olan muhtar V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı, geçtiğimiz aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Tokat'ta mantar bolluğu: Doğadan toplayıp 150 TL'ye satıyor

Ne ekiyor ne biçiyor! Doğadan toplayıp 150 TL'ye satıyor
Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyede! İşte hakkındaki suçlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti

Biri bu işe dur desin!
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?

19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak? Detaylar netleşti

Ankara'da diplomatik tarihe geçti! Pakistan'ın ilk kadın büyükelçisi göreve başladı

Ankara'da göreve başlayan büyükelçi tarihe geçti!

İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi

İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi
ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba
Muğla'da lüks villaları sel vurdu! Heyelan ve hortum riski de var

Lüks villaları sel vurdu! Heyelan ve hortum riski de var
Düzce'de evin bahçesindeki derede ortaya çıktılar! Nesli tehlikedeki iki su samuru kameraya yansıdı

Bahçedeki derede kameraya yakalandılar! Nesli tehlike altında