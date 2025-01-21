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76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan ve 1 günlük milli yas ilan edilen acı olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı.

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belli olmaya başladı.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ VEFAT ETTİ

Hayatını kaybedenler arasında Eski Bahçelievler Belediye Meclis Başkanı Habibe Güner'in kızı ve aynı zamanda Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, üç çocuğu, eşi ve ailesinden 9 kişinin daha olduğu öğrenildi. Zehra Sena Gültekin'in eşi Bilal Gültekin'in de eski THY çalışanı olduğu belirtilirken, yangında Gültekin ailesinden toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

DOĞAN ÇİFTİ 2 ÇOCUĞUYLA CAN VERDİ

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi. Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi. Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan'ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

BURSALI DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde sabah saat 03.30 sıralarında çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetti. Yaşanan faciada Bursa'dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti. Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, yarın ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

İZMİRLİ ANNE-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişinin kimlikleri belli olmaya başladı. İzmir'de oturan Hilmi Altın ve eşi Kübra Tonguç Altın'ın da çocukları 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Altın'la birlikte otelde olduğu öğrenildi. Çıkan yangında Hilmi Altın'ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

Facia kurbanlarından Alya'nın İzmir'de özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın'ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi. İzmir'de yaşayan ailenin memleketlerinin Manisa'nın Soma ilçesi olduğu de belirtildi.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

YANGINDA 3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin'in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti. Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

İncelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin'den bilgi almıştı.

DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT, 3 ÇOCUĞUYLA YANGINDA CAN VERDİ

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5'i de Çetiz ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

GAZETECİ NEDİM TÜRKMEN VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın faciasında hayatını kaybeden 76 kişinin arasında Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in ve eşi ile 2 çocuğunun da bulunduğu açıklandı. Türkmen, Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde Orduspor'un başkanlığını da yapmıştı. Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz, acil yardım."

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN DEKAN YALÇIN DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangın faciasında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da hayatını kaybetti. Söz konusu gelişmeyi Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş duyurdu. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın'ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

GALATASARAY'IN ESKİ SPORCUSU DOĞAN, AİLESİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın felaketinde hayatını kaybedenler arasında Galatasaray'ın kürek takımının eski sporcusu Mehmet Cem Doğan da bulunuyor. Doğan ile birlikte eşi ve kızının vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılı kulüp de Mehmet Cem Doğan için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

FENERBAHÇE'NİN MİNİK YÜZÜCÜSÜ NİL VE ANNESİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan söz konusu yangında hayatını kaybedenlerden birisi de Fenerbahçe'ninyüzme şubesinden 2014 doğumlu Vedia Nil Apak. 11 yaşındaki minik sporcuyla birlikte annesi Ferda Apak da hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, küçük Nil ve annesi için bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıASar Gnc:

Allah rahmet eylesin. cok aci bir durum. Allah kalanlara sabir versin.

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Haber YorumlarıGökhan:

Allah rahmet eylesin. Aileler yok olmuş, kalanlara sabırlar dilerim. Ah çocuklar, gençler...

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Haber YorumlarıLütfü Gökşen:

ALLAH gani gani rahmet eylesin kim verecek bunların hesabını kimm

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

ölenlerin çoğu çocuk. Allahım sen buna sebep olanları kahret.

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Haber YorumlarıVatandaş:

Allahın takdiri vadeleri gelmiş. Orda olmasa da kazada yada başka şekilde vefat edeceklerdi. Rabbim günahlarını bağışlasın. Allah rahmetiyle muamele eylesin.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Los Angeles yandı bu kadar can kaybı yaşanmadı. İhmaller zincirinin getirdiği facianın bilançosu. Kesin can kaybı bilinmemekle beraber yüzü geçeceği tahmin ediliyor. Allah, yönetenlere öncelikle bilinç, sorumluluk ve istifa nasip etsin. Vefat edenlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelere de sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Allah, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin hepsini affetsin... (Amin)

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Haber YorumlarıDilek Usta:

Allah sabır versin. Biraz daha sorumluluk sahibi olalım.

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Haber YorumlarıEmrah Doğan:

GECELİĞİ 38.500 ? OLAN OTEL ZENGİNLERE MEZAR OLDU.

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Haber Yorumlarıcoo:

cahilliğinizin kurbanı olmayın gittiğiniz her yerde önce acil güvenlik adı altında uyarıcı her şey hakkında bilginiz olsun nasıl uçağa binince size her türlü bilgi veriliyorsa otel vs gibi yerlerde broşür ve acil durum bilgisine sahip olacağınız her türlü bilgi ve yeterlilik bilgisine sahip olun veya isteyin ölenlere ALLAH rahmet eylesin yaralılar acil şifalar.....

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Haber YorumlarıZabvator null:

allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah

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