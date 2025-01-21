Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belli olmaya başladı.

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ VEFAT ETTİ

Hayatını kaybedenler arasında Eski Bahçelievler Belediye Meclis Başkanı Habibe Güner'in kızı ve aynı zamanda Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, üç çocuğu, eşi ve ailesinden 9 kişinin daha olduğu öğrenildi. Zehra Sena Gültekin'in eşi Bilal Gültekin'in de eski THY çalışanı olduğu belirtilirken, yangında Gültekin ailesinden toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DOĞAN ÇİFTİ 2 ÇOCUĞUYLA CAN VERDİ

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi. Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi. Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan'ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.

BURSALI DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde sabah saat 03.30 sıralarında çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetti. Yaşanan faciada Bursa'dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti. Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, yarın ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

İZMİRLİ ANNE-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişinin kimlikleri belli olmaya başladı. İzmir'de oturan Hilmi Altın ve eşi Kübra Tonguç Altın'ın da çocukları 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Altın'la birlikte otelde olduğu öğrenildi. Çıkan yangında Hilmi Altın'ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Facia kurbanlarından Alya'nın İzmir'de özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın'ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi. İzmir'de yaşayan ailenin memleketlerinin Manisa'nın Soma ilçesi olduğu de belirtildi.

YANGINDA 3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin'in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti. Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

İncelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin'den bilgi almıştı.

DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT, 3 ÇOCUĞUYLA YANGINDA CAN VERDİ

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5'i de Çetiz ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

GAZETECİ NEDİM TÜRKMEN VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın faciasında hayatını kaybeden 76 kişinin arasında Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in ve eşi ile 2 çocuğunun da bulunduğu açıklandı. Türkmen, Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde Orduspor'un başkanlığını da yapmıştı. Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz, acil yardım."

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN DEKAN YALÇIN DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangın faciasında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da hayatını kaybetti. Söz konusu gelişmeyi Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş duyurdu. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın'ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN ESKİ SPORCUSU DOĞAN, AİLESİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın felaketinde hayatını kaybedenler arasında Galatasaray'ın kürek takımının eski sporcusu Mehmet Cem Doğan da bulunuyor. Doğan ile birlikte eşi ve kızının vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılı kulüp de Mehmet Cem Doğan için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE'NİN MİNİK YÜZÜCÜSÜ NİL VE ANNESİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan söz konusu yangında hayatını kaybedenlerden birisi de Fenerbahçe'ninyüzme şubesinden 2014 doğumlu Vedia Nil Apak. 11 yaşındaki minik sporcuyla birlikte annesi Ferda Apak da hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, küçük Nil ve annesi için bir başsağlığı mesajı paylaştı.