2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Anket sonuçlarını merak edenler için tüm anketleri derledik ve tek başlıkta topladık. İşte 2020 seçim çalışması anketler ve anket şirketlerinin anket sonuçları!

Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi! 2020 TEMMUZ AYI ANKETLERİ ARTIBİR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ/ AĞUSTOS 2020 AK Parti 34.2 CHP 25.3 HDP 10.8 İYİ Parti 10.2 MHP 8.2 DEVA 1.8 GP 1.2 KARARSIZ 5.8 ORC/ 15 HAZİRAN - 08 TEMMUZ 2020 AK Parti 37.3 CHP 26.2 HDP 10.4 İYİ Parti 6.8 MHP 13.0 SP 1.1 DEVA 2.6 GP 1.7 DİĞER 0.9 OPTİMAR/ TEMMUZ 2020 AK Parti 41.5 CHP 22.9 HDP 10.5 İYİ Parti 8.5 MHP 10.1 SP - DEVA 1.3 GP 1.3 DİĞER 3.9 2020 HAZİRAN AYI ANKETLERİ IEA/ 29-30 Haziran 2020 AK Parti 36.3 CHP 18.6 HDP 10.4 İYİ Parti 9.2 MHP 9.5 SP - DEVA 2.4 GP 0.8 DİĞER KARARSIz 10.7