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73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

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73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
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İtalyan makarna devi Barilla, ABD merkezli Goodles'ı 750 milyon dolara satın alırken anlaşma şirketin çalışanlarına da servet kazandırdı. Yalnızca 73 kişinin çalıştığı şirketin satışından, sahip oldukları hisseler sayesinde onlarca çalışan milyoner olarak çıktı.

  • Barilla, 2020'de kurulan Kaliforniya merkezli makarna markası Goodles'ı 750 milyon dolar nakit karşılığında satın aldı; hedeflere ulaşılması halinde ek ödeme yapılması öngörülüyor.
  • Goodles'ın satın alma öncesi 12 aylık net satışları 190 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Barilla bu tutarın yaklaşık dört katını ödedi.
  • Yalnızca 73 çalışanı bulunan şirkette hisse ve hisse alma hakkına sahip onlarca kişi milyoner oldu; bireysel kazançlar açıklanmadı.

Dünyanın en büyük makarna üreticilerinden Barilla, sağlıklı beslenme odaklı ürünleriyle ABD'de hızla büyüyen Goodles'ı satın aldı. İtalyan şirket, 2020 yılında kurulan Kaliforniya merkezli marka için 750 milyon dolar nakit ödedi. Anlaşmada, belirlenen hedeflere ulaşılması halinde ek ödemeler yapılması da öngörüldü.

73 ÇALIŞANLI ŞİRKETTEN ONLARCA MİLYONER ÇIKTI

Bloomberg'in haberine göre, Goodles'ın satışı şirketin çalışanlarına da servet kazandırdı. Yalnızca 73 kişinin çalıştığı şirkette, hisse ve hisse alma hakları bulunan onlarca kişi milyoner oldu. Ancak çalışanların bireysel kazançları açıklanmadı.

190 MİLYON DOLARLIK SATIŞA 750 MİLYON DOLAR

Jen Zeszut tarafından kurulan Goodles, yüksek proteinli ve lif açısından zengin makarna ürünleriyle ABD pazarında büyüdü. Satın alma öncesindeki 12 aylık net satışları 190 milyon dolara ulaşan şirket için Barilla, yıllık satışlarının yaklaşık dört katını ödedi.

Hollywood yıldızı Gal Gadot'un da yatırımcıları arasında bulunduğu Goodles, satın almanın ardından bağımsız marka olarak faaliyetlerini sürdürecek. Kurucu CEO Jen Zeszut görevine devam ederken mevcut çalışanlar da işlerinde kalacak.

Kaynak: Haberler.com
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