73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

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Dünyanın en büyük makarna üreticilerinden Barilla, sağlıklı beslenme odaklı ürünleriyle ABD'de hızla büyüyen Goodles'ı satın aldı. İtalyan şirket, 2020 yılında kurulan Kaliforniya merkezli marka için 750 milyon dolar nakit ödedi. Anlaşmada, belirlenen hedeflere ulaşılması halinde ek ödemeler yapılması da öngörüldü.

73 ÇALIŞANLI ŞİRKETTEN ONLARCA MİLYONER ÇIKTI

Bloomberg'in haberine göre, Goodles'ın satışı şirketin çalışanlarına da servet kazandırdı. Yalnızca 73 kişinin çalıştığı şirkette, hisse ve hisse alma hakları bulunan onlarca kişi milyoner oldu. Ancak çalışanların bireysel kazançları açıklanmadı.

190 MİLYON DOLARLIK SATIŞA 750 MİLYON DOLAR

Jen Zeszut tarafından kurulan Goodles, yüksek proteinli ve lif açısından zengin makarna ürünleriyle ABD pazarında büyüdü. Satın alma öncesindeki 12 aylık net satışları 190 milyon dolara ulaşan şirket için Barilla, yıllık satışlarının yaklaşık dört katını ödedi.

Hollywood yıldızı Gal Gadot'un da yatırımcıları arasında bulunduğu Goodles, satın almanın ardından bağımsız marka olarak faaliyetlerini sürdürecek. Kurucu CEO Jen Zeszut görevine devam ederken mevcut çalışanlar da işlerinde kalacak.

Kaynak: Haberler.com