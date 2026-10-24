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ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

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ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İran'a bu hafta sonu yeni bir saldırı düzenlenebileceğini söylerken Başkan Donald Trump, böyle bir plandan haberdar olmadığını belirtti. Tahran yönetiminin ise olası bir ABD veya İsrail saldırısına karşı Körfez ülkelerinin internet altyapısını hedef almayı değerlendirdiği ifade edildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Washington'dan gelen çelişkili açıklamalar, yeni bir askeri operasyon ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İran'a hafta sonu saldırı düzenlenebileceğini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump, böyle bir hazırlıktan haberi olmadığını söyledi. Öte yandan İran'ın olası bir saldırıya karşı Körfez ülkelerinin deniz altı internet kablolarını hedef alabileceği iddia edildi.

BARRACK: BU HAFTA SONU SALDIRI OLABİLİR

Podcast yayıncısı Mario Nawfal'a konuşan Tom Barrack'a, ABD'nin hafta sonu İran'a yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği soruldu.

Barrack, "Bu hafta sonu bir saldırı olabilir mi? Kesinlikle. Başkan bu konuda çok net. Size Amerikan politikasını aktarıyorum." yanıtını verdi.

Trump'ın İran'la anlaşmaya açık olduğunu da belirten Barrack, "Başkan bir anlaşmaya açık, ulaşılabilir ve görüşmeye hazır. Aylardır müzakere masasındayız." dedi. Barrack, olası bir operasyonun İran'da rejim değişikliğini hedeflemeyeceğini savundu.

TRUMP: BÖYLE BİR DURUM VARSA HABERİM YOK

Barrack'ın sözleri ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu. Trump, "Bu benim Türkiye Büyükelçim. Sanırım oldukça güçlü bir adam." ifadelerini kullandıktan sonra, "Böyle bir durum varsa benim bundan haberim yok" dedi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise İran'la savaşı kısa sürede bitirebileceklerini belirterek, "Çok hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Tamamen sona mı erdirmek istiyoruz, yoksa kendi kendine sönümlenmesine mi izin vermek istiyoruz?" sözlerini kullanmıştı.

İRAN'IN MİSİLLEME PLANI ORTAYA ÇIKTI

Washington'dan gelen açıklamaların ardından İran'ın olası bir saldırıya karşı hazırladığı öne sürülen misilleme planı da dikkat çekti.

Reuters'a konuşan iki İranlı yetkiliye göre Tahran yönetimi, ABD veya İsrail'in yeni bir saldırı düzenlemesi halinde Körfez bölgesindeki deniz altı internet kablolarını hedef almayı değerlendiriyor.

KÖRFEZ'DE BANKACILIK VE İLETİŞİM HEDEFTE

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, İran'ın yalnızca internet kablolarına zarar vermeyi değil, saldırı sonrasında yapılacak onarım çalışmalarını da engellemeyi planladığını öne sürdü.

İddialara göre bu hamleyle Körfez ülkelerinin internet bağlantılarının kesintiye uğratılması, özellikle bankacılık, iletişim ve bilişim hizmetlerinin aksatılması hedefleniyor.

Söz konusu planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği bilinmezken İran yönetiminden iddialara ilişkin resmi bir doğrulama aktarılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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