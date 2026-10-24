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Juventus'ta büyük şok! Takımda sağlam oyuncu kalmadı

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Juventus'ta büyük şok! Takımda sağlam oyuncu kalmadı
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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik ve Nico Gonzalez'in de sakatlanmasıyla, ligin henüz 8. haftasında sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 16'ya çıktı. Siyah-beyazlılar yarın deplasmanda oynayacağı Lecce maçında 9 futbolcudan yararlanamayacak. Taraftarlar yönetimin transfer politikasını ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin antrenman yöntemlerini eleştiriyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sakatlık sorunu büyümeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Zeki Çelik ve Nico Gonzalez'in de sakatlanmasıyla, henüz sezon başında toplam 16 oyuncu sahalardan uzak kalmış olacak.

LECCE DEPLASMANINDA 9 EKSİK

Juventus, Zeki Çelik ve Nico Gonzalez'in yaşadığı sakatlıkların ardından iki oyuncunun sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Torino ekibinde milli futbolcu Zeki ve Nico Gonzalez ile birlikte, ligin henüz 8. haftası olmasına rağmen toplam 16 oyuncu yaşadığı sakatlıklarla belirli sürelerde sahalardan uzak kaldı. Ligin 8. haftasında yarın deplasmanda Lecce'nin konuğu olacak siyah-beyazlılarda 9 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Torino ekibinin taraftarları, yaşanan sakatlıkların ardından Juventus yönetimine ve teknik direktör Luciano Spalletti'ye ağır eleştiriler yöneltti. Nico Gonzalez ve Zeki Çelik'in sakatlıklarının ardından sanal medyada siyah-beyazlı yönetimin izlediği transfer politikası eleştirilirken, tecrübeli teknik adam Spalletti de antrenman yöntemleri ve genç oyunculara şans vermemesi nedeniyle yoğun tepki görüyor.

KAS SAKATLIKLARI ÖNE ÇIKTI

Siyah-beyazlılarda kas sakatlıkları ön plana çıktı. Son sezonlarda teknik direktörlük görevinde fazlaca değişiklik yapan Juventus'ta Milik, Zeki Çelik, Sarr, Nico Gonzalez, McKennie, Ekhator ve Cabal kas sakatlıkları yaşadı. Torino ekibinde kas sakatlığı yaşayan futbolcu sayısının fazla olması dikkat çekti. Ayrıca Kenan Yıldız, Thuram, Grabara, Kolo Muani, Locatelli, Cambiaso, Conceiçao ve Gatti de çeşitli sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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