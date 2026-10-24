Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

IMF, Türkiye'nin mali şeffaflıkta son 10 yılda önemli gelişme kaydettiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne göre Türkiye, kamu mali yönetiminde son 10 yılda önemli gelişme kaydetti. Raporda, Türkiye'nin yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığı ve mali istatistiklerle bütçe reformlarının bu ilerlemede etkili olduğu belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydettiğini bildirdi.

IMF'nin ülkelerin mali istatistik, bütçe yönetimi, mali risk yönetimi ve hesap verebilirlik gibi kamu mali yönetimi uygulamalarını incelediği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi güncellemesi kapsamında Türkiye'ye ilişkin raporu yayımlandı.

Türkiye'nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydettiği belirtilen raporda, ülkenin kamu mali yönetiminde son yıllardaki ilerleme seviyesiyle değerlendirme süreci tamamlanan ve aralarında Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Mali şeffaflığı güçlendiren reformlar sonuç verdi

Raporda, Türkiye'nin kamu mali yönetimindeki ilerlemesinde, mali istatistiklerinin sürekli geliştirilmesi, performans esaslı program bütçe uygulanması ve uluslararası kamu muhasebe standartlarının hayata geçirilmesine yönelik reformların etkili olduğu vurgulandı.

Fonun raporunda, Türkiye'nin mali şeffaflık alanındaki gelişimi 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün sonucu olarak değerlendirildi.

IMF'nin 2000 yılında gerçekleştirdiği mali raporlama ve standartlara ilişkin ilk incelemede, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde eksiklikler bulunduğu, kamu mali raporlamasının büyük ölçüde nakit esaslı bütçe bilgisine dayandığı, bilanço bilgilerinin sınırlı olduğu ve mali risklerin yeterince açıklanmadığı tespit edilmişti.

2015 yılındaki değerlendirmede ise hukuki çerçevenin önceki dönemlere göre güçlendiği, orta vadeli bütçeleme uygulamalarının geliştirildiği ve mali raporlama kapsamının genel yönetim sektörünü içerecek şekilde genişletildiği ortaya konulmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü

Küçük kızı taciz eden sapık sert kayaya çarptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dev protestolar öncesi saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kolombiya'da Casanare gişelerine bomba yüklü araçla saldırıda 4 kadın yaralandı

Saniyeler önce böyle kaçtılar! Çok sayıda kadın yaralı
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı

96 sene önce böyleydi şimdi adım atacak yer yok
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama