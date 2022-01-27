Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor

Haberler.com - Magazin

Tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Fatma Girik, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Fatma Girik, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi başkanlık binasında ve Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor

Törende konuşan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar, "Anne şefkatiyle gözlerime baktı ellerime dokundu. Onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu, iyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacım." sözleriyle duygularını paylaştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor

Yakın arkadaşına veda ederken gözyaşlarını tutamayan Hülya Koçyiğit, "Ne söylesem yetersiz benim için, Türk sinemasının çok büyük starı ama benim canım arkadaşım. 50 yıllık paylaşımımız var acı çok büyük. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. O filmleriyle hiçbir zaman ölmeyecek Türk halkının kalbinde yaşayacak." sözlerine yer verdi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam'ın en sevilen aktörlerinden Edis Hun, Girik'e şu sözlerle veda etti: "Kitaplar yetmez Fatma'yı anlatmaya... 58 yıldır beraberiz. Son derece dürüst, mert bir hanımefendiydi. Çok büyük bir kayıp Türk Sineması için… Dürüsttü, mertti, çıkar peşinde hiç koşmadı. Tolstoy'un bir sözü var: 'İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır.' Böyle mert bir kadındı. En yakınlarından biriyim. Dostluğumuz bugünlere geldi. Yokluğu Türk Sanat alemi için çok büyük bir kayıptır."

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor

Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Cenaze töreninden ayrıntılar geliyor...

Haberler.com - Magazin

Fatma Girik, Memduh Ün, Magazin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Lanİsmail:

Allah Rahmet eylesin sanatının hakkını veren değerli bir sanatçıydı.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title