Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Fatma Girik, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi başkanlık binasında ve Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

"İYİ Kİ ONUN KIZIYIM"

Törende konuşan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar, "Anne şefkatiyle gözlerime baktı ellerime dokundu. Onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu, iyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacım." sözleriyle duygularını paylaştı.

"BENİM CANIM ARKADAŞIM"

Yakın arkadaşına veda ederken gözyaşlarını tutamayan Hülya Koçyiğit, "Ne söylesem yetersiz benim için, Türk sinemasının çok büyük starı ama benim canım arkadaşım. 50 yıllık paylaşımımız var acı çok büyük. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. O filmleriyle hiçbir zaman ölmeyecek Türk halkının kalbinde yaşayacak." sözlerine yer verdi.

EDİZ HUN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yeşilçam'ın en sevilen aktörlerinden Edis Hun, Girik'e şu sözlerle veda etti: "Kitaplar yetmez Fatma'yı anlatmaya... 58 yıldır beraberiz. Son derece dürüst, mert bir hanımefendiydi. Çok büyük bir kayıp Türk Sineması için… Dürüsttü, mertti, çıkar peşinde hiç koşmadı. Tolstoy'un bir sözü var: 'İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır.' Böyle mert bir kadındı. En yakınlarından biriyim. Dostluğumuz bugünlere geldi. Yokluğu Türk Sanat alemi için çok büyük bir kayıptır."

MEMDUH ÜN'ÜN YANINA DEFNEDİLECEK

Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Cenaze töreninden ayrıntılar geliyor...

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