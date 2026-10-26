1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniyespor forması giyen 13 yaşındaki 1.76’lık sağ stoper Umut Aytekin; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere dev kulüplerin scout ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.
- 13 yaşındaki sağ stoper Umut Aytekin, geçen sezonu Sultanbeyli Belediyespor'da tamamladıktan sonra Ümraniyespor'a transfer oldu.
- 1.76 metre boyundaki Aytekin, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un scout ekipleri tarafından takip ediliyor.
- Aytekin, pozisyon bilgisi, temaslı oyunu ve soğukkanlılığıyla kendi yaş grubunun üzerinde bir stoper profili sergiliyor.
Türk futbolunda sürdürülebilir başarının ve geleceğin temeli olan altyapılardan yeni bir yıldız adayı parlıyor. Geçtiğimiz sezonu Sultanbeyli Belediyespor’da tamamladıktan sonra başarılı grafiğiyle Ümraniyespor’a transfer olan 13 yaşındaki sağ stoper Umut Aytekin, sergilediği performansla Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.
13 YAŞINDA 1.76’LIK DUVAR
Saha içerisindeki pozisyon bilgisi, yüksek özgüveni, temaslı oyunu ve soğukkanlılığıyla öne çıkan genç yetenek, kendi yaş grubunun çok ötesindeki fiziğiyle tam bir üst düzey stoper profili çiziyor. 1.76 boyundaki yetenekli stoper, bir stoperde bulunması gereken tüm temel özellikleri bünyesinde barındırarak futbol otoritelerinin ilgisini çekmeyi başarıyor.
SCOUT EKİPLERİ TAKİPTE
Sahadaki hakimiyetiyle görenleri kendisine hayran bırakan genç oyuncu, şimdiden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok Anadolu kulübünün radarında yer alıyor. Scout ekiplerinin yakından takip ettiği 13 yaşındaki stoper için yapılan değerlendirmelerde, Türk futbolunda uzun süredir böyle bir yeteneğin yetişmediği vurgulanıyor.
"KEŞFEDİLMEMİŞ HİNT KUMAŞI"
"Keşfedilmemiş bir Hint kumaşı" olarak nitelendirilen Umut Aytekin'in, elinden tutulup doğru işlenmesi halinde Türk futbolunun stoper geleceğinde adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.