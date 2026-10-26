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Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı

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Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
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ABD'de bit pazarından yalnızca 50 liraya eski bir çerçeve satın alan kadın, eşyanın arkasındaki küçük damgayı fark edince hayatının sürpriziyle karşılaştı. Altın olduğu belirtilen çerçevenin değerinin 245 bin liraya ulaştığı öne sürüldü.

  • ABD'de yaşayan Tatiana Brito, bit pazarından yaklaşık 50 liraya işlemeli sarı renkli bir çerçeve satın aldı.
  • Çerçevenin menteşesindeki silik damgayı fark eden Brito, eşyayı kuyumcu ve antika uzmanına gösterdi; incelemelerde çerçevenin yüksek saflıkta altından üretildiği öne sürüldü.
  • Çerçeveye yaklaşık 245 bin lira değer biçildiği iddia edildi, ancak altın içeriğini doğrulayan bağımsız ekspertiz raporu ve değerleme belgesi bulunmuyor.

ABD'de yaşayan Tatiana Brito isimli kadının bit pazarından satın aldığı eski bir çerçeveyle ilgili hikâyesi dikkat çekti. Hafta sonu gezintisi sırasında antika tezgâhlarını dolaşan Brito, sarı renkli, işlemeli küçük bir çerçeveyi beğenerek satın aldı. Ancak sıradan bir süs eşyası sandığı çerçevenin çok daha değerli olabileceğini kısa süre sonra fark etti.

SADECE 50 LİRA ÖDEYEREK SATIN ALDI

Bit pazarındaki tezgâhlardan birinde duran eski çerçeve, üzerindeki işlemeler nedeniyle Brito'nun ilgisini çekti. Evinde dekoratif amaçla kullanmayı düşündüğü eşyayı yaklaşık 50 lira karşılığında satın alan kadın, alışverişini tamamlayarak aracına döndü.

OTOPARKTA FARK ETTİĞİ AYRINTI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Aracına bindikten sonra çerçeveyi yeniden inceleyen Brito, eşyayı güneş ışığına tuttuğunda arka bölümündeki küçük bir damgayı fark etti. Menteşe kısmında bulunan silik işaretler, çerçevenin sıradan bir metalden yapılmamış olabileceğini düşündürdü.

ÇERÇEVENİN ALTIN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Anlatılanlara göre Brito, çerçeveyi bir kuyumcuya ve antika uzmanına gösterdi. Yapılan incelemelerde çerçevenin yüksek saflıkta altından üretildiği ve üzerindeki el işçiliğinin de değerini artırdığı belirtildi. İlk bakışta pirinç ya da altın rengi kaplama olduğu düşünülen eşyanın, değerli bir antika olduğu ifade edildi.

50 LİRALIK ÇERÇEVEYE 245 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Çerçevenin altın içeriği ve antika niteliği dikkate alınarak yaklaşık 245 bin lira değer biçildiği öne sürüldü. Böylece Brito'nun bit pazarından çok düşük bir bedelle aldığı eşyanın, ödediği fiyatın binlerce katı değerinde olduğu belirtildi.

Ancak çerçevenin altın olduğunu doğrulayan bağımsız bir ekspertiz raporu ve 245 bin liralık değerlemeye ilişkin belge bulunmadığından, söz konusu rakam kesinleşmiş bir piyasa değeri olarak değerlendirilemiyor.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Haberler.com
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