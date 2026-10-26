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Yozgat'ta 20 dönümlük tarla yarıldı! Derin çatlakların nedeni henüz bilinmiyor

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Yozgat'ta 20 dönümlük tarla yarıldı! Derin çatlakların nedeni henüz bilinmiyor Haber Videosunu İzle
Yozgat'ta 20 dönümlük tarla yarıldı! Derin çatlakların nedeni henüz bilinmiyor
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük tarlada çökme meydana geldi, arazinin farklı noktalarında derin yarıklar oluştu. Nedeni henüz bilinmeyen kayma nedeniyle bölgedeki bir elektrik direği eğildi. Herhangi bir deprem hissetmediklerini söyleyen bölge sakini Mehmet Salman, insanların ve hayvanların zarar görmemesi için önlem alınmasını istedi.

  • Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük tarlada çökme ve derin yarıklar oluştu.
  • Tarladaki kayma ve çökmelerin nedeni henüz bilinmiyor; bölgede deprem hissedilmedi.
  • Çökme nedeniyle tarladaki elektrik direklerinden biri eğildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük tarlada çökme meydana geldi. Arazinin çeşitli noktalarında derin yarıklar oluşurken, tehlike oluşturan alan dron kamerasıyla görüntülendi.

TARLAYA GİDEN ÇİFTÇİ FARK ETTİ

Baydiğin beldesinde ne zaman meydana geldiği bilinmeyen toprak kaymasını, tarlasına giden çiftçi fark etti. Arazinin farklı noktalarında kayma ve çökmeler yaşandığını gören çiftçi, tarlaya ekim yapmaktan vazgeçti. Depremi andıran derin yarıkların oluştuğu arazide bazı noktaların oldukça derin olduğu görülürken, çevredeki elektrik direklerinden birinin de eğildiği gözlendi. İnsanlar ve hayvanlar açısından tehlike oluşturan kayma ve çökmelerin nedeni ise henüz bilinmiyor.

DEPREM HİSSETMEDİK, DİREK YATMIŞ

Bölgede oluşan yarıkların tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Salman, önlem alınmasını beklediklerini söyledi. Salman, "Bir gün öncesi tarlayı ekmeğe gelen arkadaş fark etmiş. Tam olarak hangi gün olduğunu bilemiyor. Yani biz dünden bir gün önce fark ettik burayı. Buraya önlem alınmasını bekliyoruz insanların, hayvanların zarar görmemesi için. Görüyorsunuz işte kocaman kocaman yarılmış yerler var. Bunlara bir önlem alınmasını bekliyoruz. Taş attığımız bazı yerler bir, iki saniye tıkır tıkır gidiyor. Hani bazı yerleri bayağı bir derin. Yani bu 20-30 dönüm arazide belki daha da fazla olabilir. Tahmini söylüyorum. Biz deprem olarak değil de ilk gören arkadaş işte 'Kömür ocağının üstündeki toprak kaymış' dedi. Hani herhangi bir deprem hissetmedik. Yok öyle de bir his olmadı ki. En azından bir his olmuş olsaydı deprem olunca kaydı derdik. Burada elektrik var. Görmüş olduğumuz direk yatmış. Her an devrilip çok büyük bir arıza çıkartabilir, birilerine zarar verebilir. Bunların önleminin alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Alttaki suyun tam çekilmediği için tam oluşamamış bir obruk görüntüsü gibi..

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