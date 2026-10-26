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Hakkari Yüksekova'da Kerim Erişmiş safran ekim alanını 200 metrekareden 2 dönüme çıkardı

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Hakkari Yüksekova'da Kerim Erişmiş, öğretmen yeğeninin tavsiyesiyle 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakıp safran üretimine başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan 20 kilogram soğan desteğiyle 200 metrekarede başlayan Erişmiş, bu yıl 120 kilogram soğanı 2 dönüme ekti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce esnaflığı bırakan Kerim Erişmiş, aldığı safran soğanı desteğiyle başladığı üreticilikte ekim alanını 200 metrekareden 2 dönüme çıkardı.

İlçede yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" diye adlandırılan safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.

Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.

Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Erişmiş, AA muhabirine, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.

İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var." diye konuştu.

"Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor"

Erişmiş, şunları kaydetti:

"Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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