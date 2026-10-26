Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hande Yener, konser maratonunu sürdürürken sahne tarzıyla öne çıktı. Ünlü şarkıcı, iddialı kostümüyle dinleyicilerin karşısına çıktı.

SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yırtık desenli siyah üst, kanat detaylı kolluk ve gümüş çizmeler tercih eden Yener, konser sırasında mikrofonu elinde şarkılarını seslendirdi. Popçu, cesur sahne kıyafetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.