Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı Haber Videosunu İzle
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konser maratonunu sürdüren Hande Yener, yırtık desenli siyah üstü, kanat detaylı kolluğu ve gümüş çizmeleriyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının iddialı kostümü ve yeni saç stili dikkat çekti.

Hande Yener, konser maratonunu sürdürürken sahne tarzıyla öne çıktı. Ünlü şarkıcı, iddialı kostümüyle dinleyicilerin karşısına çıktı.

SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yırtık desenli siyah üst, kanat detaylı kolluk ve gümüş çizmeler tercih eden Yener, konser sırasında mikrofonu elinde şarkılarını seslendirdi. Popçu, cesur sahne kıyafetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdervis koc:

İnsanı kadın bedeninden soğutur ıyyyyyyy

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Tekinay:

ne yapsin, gundeme girebilmek icin sacmalamis,,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da seçmen sandığa gitmedi! Katılım yüzde 22,5'te kaldı, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Seçmenlerin dörtte üçünden fazlası sandığa gitmedi! Seçim uzadı
Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı
Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltında
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu