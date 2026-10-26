Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konser maratonunu sürdüren Hande Yener, yırtık desenli siyah üstü, kanat detaylı kolluğu ve gümüş çizmeleriyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının iddialı kostümü ve yeni saç stili dikkat çekti.
Hande Yener, konser maratonunu sürdürürken sahne tarzıyla öne çıktı. Ünlü şarkıcı, iddialı kostümüyle dinleyicilerin karşısına çıktı.
SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Yırtık desenli siyah üst, kanat detaylı kolluk ve gümüş çizmeler tercih eden Yener, konser sırasında mikrofonu elinde şarkılarını seslendirdi. Popçu, cesur sahne kıyafetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.