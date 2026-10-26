Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu

Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun son fotoğraflarında tırnaklarının görünümü dikkat çekti. Bazı kişiler bu durumu yaşadığı strese bağlarken, bazıları ise dünyaca ünlü futbolcunun uzun yıllardır tırnaklarını yediğini savundu.
- Cristiano Ronaldo'nun elini gösterdiği fotoğraflarda tırnaklarının kısa olması dikkat çekti ve bazı kişiler tırnaklarını yediğini öne sürdü.
- Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması nedeniyle Ronaldo'ya Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 30 gün men ve 255 avro para cezası verildi.
- Ronaldo'nun tırnak yeme alışkanlığına ilişkin haberlerin yıllar öncesine dayandığı görülüyor.
Cristiano Ronaldo, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, fotoğraflarında dikkat çeken bir ayrıntıyla konuşuluyor. Beyaz tişörtü, güneş gözlüğü ve altın zinciriyle objektif karşısına geçen yıldız futbolcunun elini gösterdiği karelerde tırnaklarının kısa olması dikkat çekti.
TIRNAKLARININ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ
Ronaldo'nun fotoğraflarını inceleyen bazı kişiler, yıldız futbolcunun tırnaklarını yediğini öne sürdü. Bu alışkanlığın stresle bağlantılı olabileceği yorumları yapılırken, fotoğraflar tek başına tırnakların neden bu görünümde olduğunu ortaya koymuyor.
"YILLARDIR YAPIYOR" YORUMU
Bazı kişiler ise Ronaldo'nun tırnak yeme alışkanlığının yeni olmadığını, futbolcunun yıllardır benzer şekilde görüntülendiğini belirtti. Böylece yıldız oyuncunun elindeki ayrıntı farklı yorumlara neden oldu.
MİLLİ TAKIMDA YAŞADIĞI KRİZİN ARDINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması nedeniyle disiplin cezası alan Ronaldo'ya, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 30 gün men ve 255 avro para cezası verildi. Yıldız futbolcunun tırnaklarının görünümünü bu süreçte yaşadığı strese bağlayanlar olsa da aynı alışkanlığına ilişkin haberlerin yıllar öncesine dayandığı görülüyor.