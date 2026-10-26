Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-Meksika sınırında daha önce bir duvara tırmanırken kameraya yakalanan beyaz renkli, uzun kuyruklu gizemli yaratık bu kez fotokapan tarafından görüntülendi. Tavuk, horoz ve tavşanların kaybolmasıyla ilişkilendirilen canlı hakkında konuşan UFO araştırmacısı Jaime Maussan, yaratığın başka bir boyuttan gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer, bölgede herhangi bir saldırı ihbarı bulunmadığını açıklarken, gizemli canlının hangi türe ait olduğu henüz belirlenemedi.

  • ABD-Meksika sınırındaki Juárez Vadisi'nde beyaz renkli, tüysüz ve uzun kuyruklu bir canlı 17 Ekim'de büyük bir tuğla duvara tırmanırken görüntülendi.
  • Araştırmacılar canlının baştan kuyruğa yaklaşık 1,8 metre, kuyruğunun ise 90 santimetre uzunluğunda olduğunu tespit etti.
  • Juárez Sivil Koruma yetkilileri ve ABD tarafındaki yetkililer, bölgede hayvanlara yönelik saldırı veya olağan dışı canlı görülmesine ilişkin resmi ihbar almadı.

ABD ile Meksika sınırında daha önce bir duvara tırmanırken kameraya yakalanan beyaz renkli, uzun kuyruklu gizemli yaratık yeniden gündeme geldi. Tavuk, horoz ve tavşanları kaçırmasıyla ilişkilendirilen canlı hakkında konuşan UFO araştırmacısı Jaime Maussan, yaratığın başka bir boyuttan gelmiş olabileceğini söyledi. Yetkililer ise bölgede hayvanlara yönelik saldırılarla ilgili resmi ihbar bulunmadığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DUVARA TIRMANIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinin karşısında bulunan Meksika'nın Juárez Vadisi'nde kameraya yakalanan gizemli yaratık, yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

17 Ekim'de paylaşılan görüntülerde, beyaz renkli, tüysüz ve uzun kuyruklu canlının büyük bir tuğla duvara tırmandığı görülmüştü.

Görüntüleri inceleyen araştırmacılar, yaratığın başından kuyruğuna kadar yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda olduğunu, kuyruğunun ise 90 santimetreyi bulduğunu belirtti.

TAVUK, HOROZ VE TAVŞANLARIN KAYBOLMASIYLA GÜNDEME GELDİ

Bölgede tavuk, horoz ve tavşanların kaybolması üzerine gizemli yaratık dikkatleri üzerine çekti.

UFO araştırmacısı Jaime Maussan, bir çocuğun yaratığın tavuğu başından yakalayarak ağaca tırmandığını gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine bölgeye hareket sensörlü kameralar yerleştiren araştırma ekibi, gizemli canlıyı görüntüledi.

"BU BİR YIRTICI, AMA DÜNYA DIŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUM"

Canlının bilinen hayvan türlerinden farklı özellikler taşıdığını savunan Maussan, yaratığın kökenine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu bir yırtıcı. Dünya dışı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey." diyen Maussan, yaratığın başka bir boyuttan Dünya'ya geçmiş olabileceğini ileri sürdü.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Juárez Sivil Koruma yetkilileri, bölgede tehlikeli bir yaratığın saldırılarına ilişkin herhangi bir resmi ihbar almadıklarını açıkladı.

ABD tarafındaki yetkililer de çiftlik hayvanlarının öldürülmesi veya olağan dışı bir canlıyla karşılaşılması konusunda kendilerine bildirim ulaşmadığını belirtti.

Gizemli canlının hangi hayvan türüne ait olduğu henüz belirlenemezken, başka bir boyuttan geldiği yönündeki açıklamalar bilimsel olarak doğrulanmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Seçim bitti, kriz başladı! Sandıkta kaybedince resti çekti
Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı

Halka sabır çağrısında bulunan Meloni'nin yüzüğü ülkeyi karıştırdı!

Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

Bu adamlar gerçekten de çıldırmış!
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru yanıt herkesi şaşırttı
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat

Tarih verildi! İstanbul için yeni sel uyarısı