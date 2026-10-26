Hatay Antakya'da depremzede ailenin konteyneri yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay Antakya'da depremzede ailenin konteyneri yanarak kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Alaattin Mahallesi'ndeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; yaralanma veya can kaybı yaşanmazken konteyner kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Alaattin Mahallesi'nde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken gerekli emniyet tedbirleri de alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı