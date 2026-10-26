Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan

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U19 PAF Ligi'ndeki derbide Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19 karşı karşıya geldi. Bolluca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray U19, 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ, GALATASARAY GERİ GELDİ

Fenerbahçe, 22. dakikada Çağrı Balta'nın golüyle öne geçti. Bu gole hemen karşılık veren Galatasaray, 29. dakikada Doruk Özsaraç'ın kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında Çağrı Balta ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılılar, 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Necati Oğulcan Yançel'in golleriyle skoru 3-1 yaptı ve maçı kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 19'a yükseltti. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Çorum U19 ile karşılaşacak.