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Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

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Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın mitingde Nicki Minaj’ın görünüşüne yönelik "O kalçayı gözden kaçırmak zor" sözlerinin ardından, rapçinin gençlik yıllarına ait fotoğrafı tekrar gündem oldu. Minaj’ın eski görüntüsüyle bugünkü hali arasındaki fark dikkat çekti.

  • Nicki Minaj, 25 Ekim'de Michigan'ın Port Huron kentindeki mitingde Donald Trump'a eşlik etti ve Cumhuriyetçi adaylara desteğini dile getirdi.
  • Trump, mitingde Minaj için "Hiç bu kadar güzel görünmemişti" dedi; Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un "Yeni basın sözcüsünü bulduk" şakası, rapçinin siyasette görev alacağı söylentilerine yol açtı.
  • Minaj'ın gençlik dönemine ait olduğu iddia edilen eski fotoğrafları, mitingin ardından bugünkü görünümüyle karşılaştırılarak yeniden gündem oldu.

Abd Başkanı Donald Trump’ın Michigan’daki mitingde Nicki Minaj’ın görünüşü hakkında yaptığı yorumların ardından, rapçinin yıllar öncesine ait fotoğrafları yeniden gündem oldu. Gençlik döneminden olduğu iddia edilen karede Minaj’ın bugünkü görüntüsünden çok farklı olduğu görülüyor.

TRUMP’IN MİTİNGİNE KATILDI

Nicki Minaj, 25 Ekim’de Michigan’ın Port Huron kentinde düzenlenen mitingde Trump’a eşlik etti. ABD Başkanı’yla birlikte Air Force One’da yolculuk yapan rapçi, etkinlikte Cumhuriyetçi adaylara desteğini dile getirdi. Minaj’ın Trump’a yönelik desteği, geçmişte başkanın politikalarını eleştirdiği açıklamaları nedeniyle de dikkat çekti. 

TRUMP’TAN MINAJ’A DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, mitingde Minaj’ın fiziksel görünüşüne ilişkin esprili ifadeler kullandı ve sanatçı için “Hiç bu kadar güzel görünmemişti” dedi. Minaj ise kürsüde Trump’a desteğini yineleyerek Cumhuriyetçi adaylar için seçmenlere çağrıda bulundu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un, Minaj’ın uçaktaki görüntülerini paylaşırken “Yeni basın sözcüsünü bulduk” diye şaka yapması da rapçinin siyasette görev alacağı yönünde söylentilere yol açtı. Minaj’ın bu göreve getirildiğine dair resmî bir açıklama yapılmadı. 

ESKİ FOTOĞRAFIYLA BUGÜNKÜ HALİ KARŞILAŞTIRILDI

Mitingdeki görüntülerin ardından dolaşıma giren eski fotoğraf, Minaj’ın gençlik yıllarındaki görünümüyle bugünkü tarzını karşılaştırdı. Rapçi, sahne kostümleri ve iddialı görünümüyle yıllardır müzik kariyerinin yanı sıra tarzıyla da konuşuluyor. Eski  karede ise Minaj’ın daha sade giyindiği ve daha ince bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

bunun kesin diddy ile adada videoları var ondan destek çıkıyor mecburen ?????? trump hepsini ağına almış

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