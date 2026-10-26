Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

Abd Başkanı Donald Trump’ın Michigan’daki mitingde Nicki Minaj’ın görünüşü hakkında yaptığı yorumların ardından, rapçinin yıllar öncesine ait fotoğrafları yeniden gündem oldu. Gençlik döneminden olduğu iddia edilen karede Minaj’ın bugünkü görüntüsünden çok farklı olduğu görülüyor.

TRUMP’IN MİTİNGİNE KATILDI

Nicki Minaj, 25 Ekim’de Michigan’ın Port Huron kentinde düzenlenen mitingde Trump’a eşlik etti. ABD Başkanı’yla birlikte Air Force One’da yolculuk yapan rapçi, etkinlikte Cumhuriyetçi adaylara desteğini dile getirdi. Minaj’ın Trump’a yönelik desteği, geçmişte başkanın politikalarını eleştirdiği açıklamaları nedeniyle de dikkat çekti.

TRUMP’TAN MINAJ’A DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, mitingde Minaj’ın fiziksel görünüşüne ilişkin esprili ifadeler kullandı ve sanatçı için “Hiç bu kadar güzel görünmemişti” dedi. Minaj ise kürsüde Trump’a desteğini yineleyerek Cumhuriyetçi adaylar için seçmenlere çağrıda bulundu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un, Minaj’ın uçaktaki görüntülerini paylaşırken “Yeni basın sözcüsünü bulduk” diye şaka yapması da rapçinin siyasette görev alacağı yönünde söylentilere yol açtı. Minaj’ın bu göreve getirildiğine dair resmî bir açıklama yapılmadı.

ESKİ FOTOĞRAFIYLA BUGÜNKÜ HALİ KARŞILAŞTIRILDI

Mitingdeki görüntülerin ardından dolaşıma giren eski fotoğraf, Minaj’ın gençlik yıllarındaki görünümüyle bugünkü tarzını karşılaştırdı. Rapçi, sahne kostümleri ve iddialı görünümüyle yıllardır müzik kariyerinin yanı sıra tarzıyla da konuşuluyor. Eski karede ise Minaj’ın daha sade giyindiği ve daha ince bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

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