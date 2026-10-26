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100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti

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100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti
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Türk atçılığının unutulmaz isimleri arasına giren 100. Gazi Koşusu şampiyonu Bay Nalçakan, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen jübile töreniyle yarış hayatını noktaladı. Şampiyon safkan, tarihi zaferi birlikte kazandığı efsane jokey Halis Karataş ile son kez piste çıkarak yarışseverleri selamladı. Törende duygusal anlar yaşandı.

  • 100. Gazi Koşusu'nu kazanan Bay Nalçakan, kariyerini sonlandırdı; 25 Ekim Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda veda töreni düzenlendi.
  • Veda töreninde Bay Nalçakan, 100. Gazi Koşusu'ndaki zaferinde birlikte yarıştığı jokey Halis Karataş ile son kez piste çıktı.
  • Halis Karataş imzalı formasını, Bay Nalçakan'ın sahibi Emrah Nalçakan ise atın 100. Gazi Koşusu'nda kullandığı nalı müzeye bağışladı.

100. Gazi Koşusu'nda elde ettiği zaferle Türk atçılık tarihine adını yazdıran Bay Nalçakan, kariyerine nokta koydu. Şampiyon safkan için 25 Ekim Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda özel bir veda töreni düzenlendi.

HALİS KARATAŞ İLE SON KEZ PİSTE ÇIKTI

Çaldıran Koşusu öncesinde gerçekleştirilen törende Bay Nalçakan'a, 100. Gazi Koşusu'ndaki tarihi zaferin mimarlarından jokey Halis Karataş eşlik etti.

Şampiyon safkan, Karataş ile birlikte son kez piste çıkarak tribünleri selamladı. Yarışseverlerin alkışları arasında gerçekleşen veda töreninde duygusal görüntüler ortaya çıktı.

HALİS KARATAŞ FORMASINI MÜZEYE BAĞIŞLADI

Törenin ardından Halis Karataş, imzalı formasını müzede sergilenmek üzere Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce'ye takdim etti.

TARİHİ ZAFERİN NALI DA MÜZEDE SERGİLENECEK

Bay Nalçakan'ın sahibi Emrah Nalçakan da şampiyon safkanın 100. Gazi Koşusu'nda kullandığı nalı müzeye bağışladı. Tarihi zaferin hatırası olan nal, Gülnur Gülerce'ye teslim edildi. Böylece Bay Nalçakan'ın yarış pistlerindeki başarıları, müzede sergilenecek özel hatıralarla yaşatılacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKoray ERDOGAN:

lahmacunmu olucak Adana mı olucak

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Haber Yorumlarıvarol4755:

yakında sucuk diye yedirirler.

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