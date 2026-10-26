Yüksel Yıldırım kan ağlayan taraftarına müjdeyi verdi

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Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın 7'sinde sahadan mağlup ayrılan Samsunspor'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.

SAMSUNSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI''

Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekipte, takımın eksiklerinin giderilmesi ve kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer planlaması yapılıyor.

''GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, “Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı