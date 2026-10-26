Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fuhşa teşvik ve aracılık soruşturmasında 18 kişiye tutuklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fuhşa teşvik ve aracılık soruşturmasında 18 kişiye tutuklama Haber Videosunu İzle
Fuhşa teşvik ve aracılık soruşturmasında 18 kişiye tutuklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir merkezli yürütülen fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin tamamı tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. Soruşturma, olası bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak devam ediyor.

  • Eskişehir'de fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik soruşturmada yakalanan 18 şüphelinin tamamı tutuklandı.
  • Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
  • Operasyon, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirildi ve soruşturma sürüyor.

Fuhuş operasyonunda Eskişehir'de dikkat çeken bir karar çıktı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik soruşturmada yakalanan 18 şüphelinin tamamı tutuklandı. Başsavcılık, dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi. 

18 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 18 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin sorgularını tamamladıktan sonra tamamının tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 18 kişinin tamamı cezaevine gönderildi.

FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VE YER TEMİNİ SUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

Operasyon, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Soruşturmanın odağında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlamaları bulunuyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 18 KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik önüne çıkarılan şüphelilerin isimlerinin baş harfleri S.A., D.A., K.Ö., M.E., İ.B.A., F.Ö., Z.Ö., D.C.G., E.Ö., O.U.G., Y.Y., M.E.G., M.T., A.K.A., E.İ.K., M.T., E.K. ve Ö.Ö. olarak açıklandı. Hakimlik, yapılan sorgulamaların ardından 18 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Azerbaycanlı gazeteciden Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi
Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşüp öldü! Korkunç son kamerada
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Seçim bitti, kriz başladı! Sandıkta kaybedince resti çekti
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZafer Yuva:

Vay pelesenk ler vayy??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesi Eric Bauza hayatını kaybetti

Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi! Hayatını kaybetti
Batman Sason'da 7 gündür haber alınamayan Milli Eğitim personeli evinde ölü bulundu

Milli Eğitim camiasını yıkan ölüm! 1 haftadır haber alınamıyordu
'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Ünlü dizinin oyuncusu Karadağ'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

Kritik noktada tarihi anlar! PKK çekiliyor, işte ilk görüntüler

Barselona'da can pazarı! Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu, 83 kişi yaralandı

Bir anda kendilerini uçurumun dibinde buldular! 83 kişi yaralandı
İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi

Turizm merkezinde kabus görüntüleri: Sağanak hayatı felç etti

Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı