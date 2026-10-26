Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Sofyan köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan Ali Karateke (85), vefatından sonra kimseye yük olmak istemediğini belirterek köye iş makinesi isteyip kendisi ve eşi Naciye Karateke (78) için mezar kazdırdı.

9 ÇOCUĞU DA BAŞKA İLLERDE

Ali Karateke, 9 çocuğu bulunduğunu, hepsinin çalışmak için farklı illere taşındığını ve yalnız kaldıklarını belirtti. Öldükten sonra kimseye yük olmak istemediğini ifade eden Karateke, "Rabb'im yaşarken kimsenin eline düşürmesin. Bir ayağımız burada, bir ayağımız öbür tarafta. Yaşımız ilerledi, önümüzde de uzun ve çetin bir kış var. Köyümüzde genç kalmadı. Allah korusun, kışın birimize bir şey olursa insanlar karın, çamurun içinde mezar kazmak zorunda kalmasın diye şimdiden tedbirimizi aldık. Mezarlarımızı kazdırdık Allah'a çok şükür. Kimse bizim yüzümüzden zorluk çekmesin" dedi.

ALİ AMCA İNCE DÜŞÜNMÜŞ

Köy sakinlerinden Selahattin Güvenç ise "Şimdiden tedbir alarak mezarlarını hazırlatıyor. Allah razı olsun kendisinden, ince düşünmüş" diye konuştu.

Köylülerden İsmail Taşdemir ise "Ali amca sürekli, 'Kimse benim yüzümden zahmet çekmesin, önümüz kar, kış' diyor. O nedenle mezarlarını şimdiden hazırlatmayı uygun görmüş. Tabii ki hayatın ve ölümün sahibi Allah'tır. Bugün kazılan o kabirlerin kime nasip olacağını da ancak Allah bilir" ifadelerini kullandı.

GÖRENLER CENAZE VAR SANDI

Öte yandan mezarlıkta çalışan iş makinesini gören bazı vatandaşlar, ilk anda köyde bir kişinin hayatını kaybettiğini düşündü. Ancak mezarlığa geldiklerinde durumun farklı olduğunu öğrenen vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı