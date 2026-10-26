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Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı

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Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
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ABD'de bir çiftçinin toprak yolda bulduğu siyah taşın göktaşı olduğu ortaya çıktı. Değerli taşı satarak elde ettiği parayla küçük bir çiftlik ve ikinci el otomobil alan adamın hikayesi dikkat çekti.

ABD'nin Alabama eyaletinde 1954 yılında yaşanan sıra dışı olay, yıllar sonra yeniden ilgi çekti. Sylacauga yakınlarında düşen bir göktaşının iki ayrı parçası, birbirinden tamamen farklı sonuçlara neden oldu. Parçalardan biri bir kadının yaralanmasına yol açarken, diğeri bir çiftçinin hayatını değiştirdi.

KATIRLAR DURUNCA SİYAH TAŞI FARK ETTİ

Çiftçi Julius Kempis McKinney, toprak yolda ilerlerken katırlarının aniden durması üzerine yerdeki siyah taşı fark etti. Yaklaşık 1,68 kilogram ağırlığındaki taşın, bir gün önce bölgeye düşen göktaşının ikinci parçası olduğu anlaşıldı.

BULDUĞU TAŞLA EV VE ARABA ALDI

McKinney, göktaşını Smithsonian Enstitüsü'ne sattı. Satıştan elde ettiği parayla küçük bir çiftlik ve ikinci el otomobil satın aldığı belirtildi. Ancak taşın tam olarak kaç dolara satıldığı açıklanmadı. Göktaşının bu parçası, bugün Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

DİĞER PARÇA BİR KADININ EVİNE DÜŞTÜ

Aynı göktaşının yaklaşık 3,86 kilogram ağırlığındaki diğer parçası ise 30 Kasım 1954'te Ann E. Hodges'ın evinin çatısını deldi. Önce bir radyoya çarpan taş, ardından koltukta dinlenen kadına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından göktaşının mülkiyeti konusunda anlaşmazlık yaşandı. Taşı satmakta zorlanan Hodges, 1956 yılında göktaşını Alabama Doğa Tarihi Müzesi'ne bağışladı.

GÖKTAŞININ İNSANA ÇARPMASI ÇOK NADİR

Göktaşlarının doğrudan insanlara isabet etmesi oldukça nadir görülüyor. NASA'nın 2019 yılında sunduğu bir araştırmada, 1962-2016 yılları arasında Kuzey Amerika'da kaydedilen 48 göktaşı olayının 23'ünde parçaların binalara, 3'ünde ise araçlara çarptığı belirtildi. Alabama'daki olay ise aynı göktaşının bir parçasının hukuki anlaşmazlığa, diğerinin ise bir çiftçinin maddi kazanç elde etmesine neden olmasıyla tarihe geçti.

Kaynak: Haberler.com
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