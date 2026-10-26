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Erbakan: "Fon dolandırıcılığında tutuklanan Ertan Aydın ile Türkiye Yüzyılı, fon vurgununun, talanın, yağmanın yüzyılı oldu"

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Erbakan: 'Fon dolandırıcılığında tutuklanan Ertan Aydın ile Türkiye Yüzyılı, fon vurgununun, talanın, yağmanın yüzyılı oldu'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bir dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olan, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı projesinin de 'mimarı' Ertan Aydın tutuklandı. Fon dolandırıcılığında tutuklanan Ertan Aydın ile birlikte Türkiye Yüzyılı, fon vurgununun, talanın, yağmanın yüzyılı oldu. Bu çöküşten çıkış mümkün. Çalandan alacaksınız. Mağdurlara vereceksiniz. Vurguncuları, unvanına bakmadan, adliyeye getireceksiniz" dedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bir dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olan, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı projesinin de 'mimarı' Ertan Aydın tutuklandı. Fon dolandırıcılığında tutuklanan Ertan Aydın ile birlikte Türkiye Yüzyılı, fon vurgununun, talanın, yağmanın yüzyılı oldu. Bu çöküşten çıkış mümkün. Çalandan alacaksınız. Mağdurlara vereceksiniz. Vurguncuları, unvanına bakmadan, adliyeye getireceksiniz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Bir dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olan, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı projesinin de 'mimarı' Ertan Aydın tutuklandı. Bu kararla birlikte tutuklanan, sadece Ertan Aydın değil; bazı iktidar mensuplarıyla özdeşleşen tamahkarlıktır, yolsuzluktur doyumsuzluktur… Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı, Ekonominin Yüzyılı diyorlardı… Maalesef… Fon dolandırıcılığında tutuklanan Ertan Aydın ile birlikte Türkiye Yüzyılı; fon vurgununun, talanın, yağmanın yüzyılı oldu. Bu çöküşten çıkış mümkün! Çalandan alacaksınız. Mağdurlara vereceksiniz. Vurguncuları, ünvanına (bakan, vekil, bürokrat, danışman vs) bakmadan, adliyeye getireceksiniz."

Kaynak: ANKA
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