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'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

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'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 kişi olmak üzere toplam 63 kişi Türkiye’ye getirildi. Karadağ’da yakalananlar arasında, Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde rol alan oyuncu Cengizhan Yurdutek’in de bulunduğu öğrenildi.

Sıfır Bir dizisinin oyuncularından Cengizhan Yurdutek, Burak Doğan'ın haberine göre; Karadağ’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirildi. 

ADLİ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yurdutek’in adli kayıtlarında kasten yaralama suçundan iki, basit yaralama suçundan bir kayıt bulunduğu belirtildi. Listede ayrıca “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçuna ilişkin bir kayıt da yer aldı.

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