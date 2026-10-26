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Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

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Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 29 yaşındaki Mustafa G., seyir halindeki hafif ticari aracın önüne atlayıp üzerine çıktı. Sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, araca binip kaçtı. Çaldığı araçla bir panelvana çarpan şüpheli, polisle kovalamacanın ardından girdiği sokakta yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da trafikte önüne atlayıp üzerine çıktığı hafif ticari aracı, sürücünün inmesini fırsat bilerek çalan şüpheli yakalandı.

ÖNCE ARACIN ÖNÜNE UZANDI

Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Mustafa G. (29), seyir halindeki Seyithan O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 hafif ticari aracın önüne atlayarak durdurup üzerine çıktı.

Bu sırada sürücünün inmesini fırsat bilen Mustafa G. bindiği aracı çalarak olay yerinden kaçtı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çaldığı araçla Meydan Mahallesi'nde hareket halindeki bir panelvana çarptığını belirlediği şüpheli Mustafa G.'yi kovalamaca sonucunda girdiği sokakta yakaladı.

Öte yandan, şüphelinin aracı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üstüne çıktığı aracın önüne uzanan şüphelinin, daha sonra trafik ışıklarında sürücünün inmesiyle araca binip kaçması yer aldı.

Kaynak: AA
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