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Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

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Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın kentte yaptığı geziler ve paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görürken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce ziyaret ettiği yayladaki taşın ilgi odağı haline gelmesi ve Sümela Manastırı'nı izlediği noktaya "Salah Tepesi" tabelası yerleştirilmesinin ardından yıldız futbolcunun Trabzon'da gerçekleştirmesi beklenen bazı ziyaretleri ertelendi.

  • Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı'nı karşıdan gören seyir noktasında fotoğraf çektirdiği yere "Salah Tepesi" yazılı tabela yerleştirildi.
  • Salah'ın Trabzon'da gerçekleştirmesi beklenen bazı ziyaretler, bazı kişilerin sosyal medya paylaşımları ve yaylada gerçekleştirdiği eylemler gerekçesiyle ertelendi.
  • Hangi ziyaretlerin ertelendiği ve programın ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah, saha dışındaki gezileriyle de Trabzon'da büyük ilgi görüyor. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden Mısırlı yıldızın ziyaret ettiği yerler, kısa sürede futbolseverlerin uğrak noktalarına dönüşüyor.

OTURDUĞU TAŞ BİLE İLGİ ODAĞI OLDU

Daha önce Trabzon'un yaylalarını gezen Muhammed Salah'ın oturduğu taş, yıldız futbolcunun paylaşımının ardından ziyaretçilerin ilgisini çekti. Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktaya gitmek isteyen futbolseverler, bölgeye ilgi göstermeye başladı.

SÜMELA MANASTIRI'NDA "SALAH TEPESİ" TABELASI

Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Trabzon'un önemli tarihi yapılarından Sümela Manastırı'nı da ziyaret etti. Manastırı karşıdan gören bir seyir noktasında fotoğraf çektiren Salah'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Ardından yıldız futbolcunun manzarayı izlediği noktaya "Salah Tepesi" yazılı tabela yerleştirildi. Söz konusu nokta, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken yeni duraklardan biri haline geldi.

BAZI ZİYARETLERİ ERTELENDİ

Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Muhammed Salah'ın Trabzon'da gerçekleştirmesi beklenen bazı ziyaretlerin ertelendiği öğrenildi. Erteleme kararının gerekçesi olarak bazı kişilerin sosyal medya paylaşımları ve yaylada gerçekleştirdiği eylemler gösterildi. Hangi ziyaretlerin ertelendiği ve programın ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıngz545shzn:

Karadenizli olarak Karadeniz’i tüm Türkiye’ye rezil ettiniz diyorum görmemişler ??????

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Haber YorumlarıBlack:

Saçma sapan işler beyninizi kullanın

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Şaşırmadım...çünkü zamanında birisine " sen Allahın yeryüzüne vurmuş gölgesisin" diyen dinsiz, imansızlar vardı işte bu da devamı...yahu salah'ın oturduğu taşı öpmek izzahı olmayan bir beyinsizlik örneği...

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Haber Yorumlarıabdurrahman costu:

150 Sene sonra salah babası türbesi olur herkes duaya çıkar artık aklımızı kiraya vermeyelim okuyalım

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Haber Yorumlarıgirilmez:

bu kadar salahlık fazla

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