Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah, saha dışındaki gezileriyle de Trabzon'da büyük ilgi görüyor. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden Mısırlı yıldızın ziyaret ettiği yerler, kısa sürede futbolseverlerin uğrak noktalarına dönüşüyor.

OTURDUĞU TAŞ BİLE İLGİ ODAĞI OLDU

Daha önce Trabzon'un yaylalarını gezen Muhammed Salah'ın oturduğu taş, yıldız futbolcunun paylaşımının ardından ziyaretçilerin ilgisini çekti. Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktaya gitmek isteyen futbolseverler, bölgeye ilgi göstermeye başladı.

SÜMELA MANASTIRI'NDA "SALAH TEPESİ" TABELASI

Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Trabzon'un önemli tarihi yapılarından Sümela Manastırı'nı da ziyaret etti. Manastırı karşıdan gören bir seyir noktasında fotoğraf çektiren Salah'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Ardından yıldız futbolcunun manzarayı izlediği noktaya "Salah Tepesi" yazılı tabela yerleştirildi. Söz konusu nokta, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken yeni duraklardan biri haline geldi.