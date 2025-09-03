Çin, Zafer Günü'nü Gören Askeri Geçit Töreni ile Kutladı

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya karşısında kazanılan zaferin kutlandığı 3 Eylül Zafer Günü dolayısıyla görkemli bir askeri geçit törenine ev sahipliği yaptı.

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kazanılan zaferi görkemli bir törenle kutladı. Çin'in başkenti Pekin'de 3 Eylül Zafer Günü dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Savaşın sona ermesinin 80'inci yıldönümüne ithafen 80 pare top atışı ile başlayan törende, Japon kuvvetlerine karşı direnişin ilk yıllarında bestelenen "Gönüllülerin Marşı" okundu.

Kıtalararası nükleer füze sergilendi

İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Çin-Japon Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen geçit töreninde, DF-5C stratejik kıtalararası nükleer füzesi ile göz dağı verilirken, yüzlerce yerli üretim uçak, tank, füze ve diğer kara silahları dahil olmak üzere en son teknolojiye sahip askeri teçhizat da sergilendi.

Törene 20'yi aşkın lider katıldı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın lider katıldı.

"Çin durdurulamaz"

Törende bir konuşma yapan Xi, Çin'in zaferinin 80'inci yıldönümünü anmak için bir araya geldiklerini belirterek, Çin halkını tarihi ve Japonya'ya karşı verilen savaşa katılanları hatırlamaya çağırdı. Çin'in Japonya'ya karşı verdiği savaşa "önemli katkılarda bulunan ülkelere içtenlikle teşekkür ettiğini" belirten Xi, "Tarih bize insanlığın birlikte yükselip birlikte düştüğünü hatırlatıyor. Çin durdurulamaz ve Çin halkı zorbalar tarafından korkutulamaz. Her zaman ilerlemeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Mevcut dönemi Çin için "yeni bir yolculuk" ve "yeni bir dönem" olarak tanımlayan Xi, "Çin'e özgü sosyalizm yolunda kararlılıkla ilerlemeliyiz" dedi. Xi, tüm etnik gruplardan Çin halkını Çin Komünist Partisi liderliğinde birleşmeye çağırdı. Xi'nin konuşmasının ardından, aralarında insansız hava araçları ve hipersonik füzelerin de bulunduğu Çin'in son teknoloji silahları görücüye çıktı.

"Putin ve Kim'e selamlarımı iletin"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Japonya işgalinden kurtulması için Çin'e büyük bir destek verdiğini hatırlatarak, "Asıl soru şu: Çin Devlet Başkanı Xi, Çin'in özgürlüğünü çok dostane olmayan bir yabancı işgalciden kurtarmasına yardımcı olmak için ABD'nin verdiği muazzam desteği ve döktüğü kanları anacak mı, anmayacak mı?" diye sordu.

Çin'in zaferi ile sonuçlanan süreçte birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini kaydeden Trump, "Umarım onların cesaretleri ve fedakarlıkları hak ettikleri şekilde onurlandırılır ve hatırlanır!"dedi. Çin'in Zafer Günü'nü kutlayan Trump, Xi'ye yönelik "ABD'ye karşı birlik olurken, Vladimir Putin'e ve Kim Jong Un'a en sıcak selamlarımı iletin" ifadelerini kullandı.

Xi, Putin ve Kim'den 66 yıl sonra bir ilk

Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin düzenlenen törende 66 yıl sonra ilk kez bir araya gelmesi, Batı dünyasına karşı birlik mesajı olarak yorumlandı. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung, Çin'in kurucusu Mao Zedong ve eski Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Kruşçev son olarak 1959'da yapılan benzer bir törene katılmıştı. - PEKİN