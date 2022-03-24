Japonya Haberleri - Japonya Haber - Haberler

Japonya Haberleri
Japonya haber, Japonya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haber | Küresel piyasalar, Putin'in "ruble çıkışı" ile negatif seyrediyor
Avustralya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya - Japonya maçı şifresiz mi?
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 24 Mart Perşembe Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
Rusya dost olmayan ülkeler listesi! Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var, Türkiye var mı?
Rusya'dan doğal gaz açıklaması: Dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapmayı planlıyoruz
Zelenskiy: "Rusya'nın kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz"
Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon turisti bıçaklamıştı, cezaevinden çıkar çıkmaz yoldan geçen birini vurdu
Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'daki 8 montaj hattını durdurdu
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 23 Mart Çarşamba Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor
Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü
Japonya, Rusya'nın "Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya almasına" tepkili
Milyoner'de yarışmacının verdiği yanıt Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım
22 Mart Tarihte Bugün ne odu? 22 Mart ne günü? 22 Mart'ta doğan ünlüler! 22 Mart'ta ne oldu?
Rusya, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürüttüğü barış görüşmelerini sonlandırdı
77 yıllık gerginlik bitmiyor! Rusya, Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
Son dakika haberleri | Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor
Bakan Varank, 47'si Türk, 63 yeni araştırmacının daha Türkiye'ye geleceğini açıkladı Açıklaması
Son dakika haberi | Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor
Rusya borsası kaçta açılıyor? 2022 Rusya borsaları ve piyasası ne zaman açılıyor? Borsa çalışma saatleri - Rusya Borsası kaçta açılıyor?
Japonya'dan, yükselen petrol fiyatlarına karşı BAE'ye "tedariki artırması" çağrısı
Son dakika haberi... Japonya'da, sarin gazlı terör saldırısının 27. yılı anma töreni düzenlendi
Hiroşima eski Belediye Başkanı Akiba'dan, Ukrayna'da "nükleer silah kullanılmaması" çağrısı
Çavuşoğlu: "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor"
Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak
Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa: "Bölgesel bir güç olan Türkiye Ukrayna'daki mevcut durum üzerinde aktif olarak arabulucuk rolü oynamaktadır"
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz"