Japonya Haberleri - Japonya Haber - Haberler

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Japonya Haberleri

Japonya haber, Japonya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu

Japonya - 1 Saat Önce
Kuzey Kore bu yılın 11.füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore bu yılın 11.füze denemesini gerçekleştirdi

Japonya - 1 Saat Önce
Washington'da Kiraz Ağacı Çiçekleri Festivali Başladı

Washington'da Kiraz Ağacı Çiçekleri Festivali Başladı

Japonya - 2 Saat Önce
Son dakika haber | Küresel piyasalar, Putin'in 'ruble çıkışı' ile negatif seyrediyor

Son dakika haber | Küresel piyasalar, Putin'in "ruble çıkışı" ile negatif seyrediyor

Japonya - 2 Saat Önce
Avustralya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya - Japonya maçı şifresiz mi?

Avustralya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya - Japonya maçı şifresiz mi?

Japonya - 2 Saat Önce
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 24 Mart Perşembe Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 24 Mart Perşembe Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Japonya - 3 Saat Önce
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Japonya - 9 Saat Önce
Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

Japonya - 10 Saat Önce
Çin'den Japonya'ya Taiwan Sorununa Yönelik Provokasyonları Sonlandırma Çağrısı

Çin'den Japonya'ya Taiwan Sorununa Yönelik Provokasyonları Sonlandırma Çağrısı

Japonya - Dün 23:48
Elazığ'da Japon turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

Elazığ'da Japon turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

Japonya - Dün 18:16
'Dualı Gömlekler Sergisi' Mardin'de açıldı

'Dualı Gömlekler Sergisi' Mardin'de açıldı

Japonya - Dün 18:03
Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor

Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor

Japonya - Dün 17:08
Rusya dost olmayan ülkeler listesi! Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var, Türkiye var mı?

Rusya dost olmayan ülkeler listesi! Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var, Türkiye var mı?

Japonya - Dün 16:42
Rusya 'dost olmayan' ülkelere doğal gazı rubleyle satacak

Rusya "dost olmayan" ülkelere doğal gazı rubleyle satacak

Japonya - Dün 16:17

Elazığ'da Japon turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı
'Dualı Gömlekler' sergisi

"Dualı Gömlekler" sergisi

Japonya - Dün 16:17
Rusya'dan doğal gaz açıklaması: Dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapmayı planlıyoruz

Rusya'dan doğal gaz açıklaması: Dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapmayı planlıyoruz

Japonya - Dün 15:49
PayaSTEM merkezi Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı

PayaSTEM merkezi Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı

Japonya - Dün 15:26
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak

Japonya - Dün 14:28
Zelenskiy, Japonya'dan 'Rusya'ya yaptırım ve baskılarını sürdürmesini' istedi

Zelenskiy, Japonya'dan "Rusya'ya yaptırım ve baskılarını sürdürmesini" istedi

Japonya - Dün 14:07
Zelenskiy: 'Rusya'nın kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz'

Zelenskiy: "Rusya'nın kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz"

Japonya - Dün 13:28
Kuntz: Portekiz'i çok rahatsız edeceğiz

Kuntz: Portekiz'i çok rahatsız edeceğiz

Japonya - Dün 13:03
Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kimdir?

Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kimdir?

Japonya - Dün 12:17
Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Japonya - Dün 11:30
Japon turisti bıçaklamıştı, cezaevinden çıkar çıkmaz yoldan geçen birini vurdu

Japon turisti bıçaklamıştı, cezaevinden çıkar çıkmaz yoldan geçen birini vurdu

Japonya - Dün 10:11
Tenis: Billie Jean King Kupası

Tenis: Billie Jean King Kupası

Japonya - Dün 10:00
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu

Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu

Japonya - Dün 09:48
Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon turisti bıçaklamıştı, cezaevinden çıkar çıkmaz yoldan geçen birini vurdu

Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon turisti bıçaklamıştı, cezaevinden çıkar çıkmaz yoldan geçen birini vurdu

Japonya - Dün 09:42
Japonya'da deprem sonrası elektrik tasarrufu çağrısı sürüyor

Japonya'da deprem sonrası elektrik tasarrufu çağrısı sürüyor

Japonya - Dün 08:14
Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'daki 8 montaj hattını durdurdu

Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'daki 8 montaj hattını durdurdu

Japonya - Dün 07:59
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 23 Mart Çarşamba Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 23 Mart Çarşamba Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Japonya - Dün 07:20
Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Abe ile görüştü

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Abe ile görüştü

Japonya - Dün 07:11
Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor

Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor

Japonya - Dün 07:02
Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı

Japonya - Dün 06:52
ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı

ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı

Japonya - Dün 01:37
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Japonya - 22.03.2022
Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü

Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü

Japonya - 22.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Devam eden savaşın bedelini masum insanlar ödüyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Devam eden savaşın bedelini masum insanlar ödüyor"

Japonya - 22.03.2022
Japonya'da 107,6 trilyon yenlik 2022 mali yılı bütçesi yasalaştı

Japonya'da 107,6 trilyon yenlik 2022 mali yılı bütçesi yasalaştı

Japonya - 22.03.2022
Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Japonya - 22.03.2022
9. Dünya Su Forumu başladı

9. Dünya Su Forumu başladı

Japonya - 22.03.2022
Japonya'da enerji krizi, 9 eyalette elektrikler kesilebilir

Japonya'da enerji krizi, 9 eyalette elektrikler kesilebilir

Japonya - 22.03.2022
Japonya'da Covid-19 tedbirleri ülke genelinde kaldırıldı

Japonya'da Covid-19 tedbirleri ülke genelinde kaldırıldı

Japonya - 22.03.2022
Rusya'dan Japonya'ya 'karşı yaptırım' adımı

Rusya'dan Japonya'ya "karşı yaptırım" adımı

Japonya - 22.03.2022
Japonya, Rusya'nın 'Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya almasına' tepkili

Japonya, Rusya'nın "Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya almasına" tepkili

Japonya - 22.03.2022
Milyoner'de yarışmacının verdiği yanıt Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım

Milyoner'de yarışmacının verdiği yanıt Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım

Japonya - 22.03.2022
Japonya'da deprem sonrası Tokyo dahil 9 eyalette elektrik tasarrufu çağrısı

Japonya'da deprem sonrası Tokyo dahil 9 eyalette elektrik tasarrufu çağrısı

Japonya - 22.03.2022
Rusya'dan Japonya'ya 'karşı yaptırım' adımı

Rusya'dan Japonya'ya "karşı yaptırım" adımı

Japonya - 22.03.2022
21 Mart 2022 Haberleri

21 Mart 2022 Haberleri

Japonya - 22.03.2022
22 Mart Tarihte Bugün ne odu? 22 Mart ne günü? 22 Mart'ta doğan ünlüler! 22 Mart'ta ne oldu?

22 Mart Tarihte Bugün ne odu? 22 Mart ne günü? 22 Mart'ta doğan ünlüler! 22 Mart'ta ne oldu?

Japonya - 22.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Japonya - 21.03.2022
AB, operasyonel savunma rehberi niteliğindeki 'Stratejik Pusula'sını kabul etti

AB, operasyonel savunma rehberi niteliğindeki "Stratejik Pusula"sını kabul etti

Japonya - 21.03.2022
Rusya, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürüttüğü barış görüşmelerini sonlandırdı

Rusya, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürüttüğü barış görüşmelerini sonlandırdı

Japonya - 21.03.2022
Dakar'da 9. Dünya Su Forumu başladı

Dakar'da 9. Dünya Su Forumu başladı

Japonya - 21.03.2022
77 yıllık gerginlik bitmiyor! Rusya, Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdı

77 yıllık gerginlik bitmiyor! Rusya, Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdı

Japonya - 21.03.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız

Japonya - 21.03.2022
Son dakika haberleri | Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri | Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

Japonya - 21.03.2022
Bakan Varank, 47'si Türk, 63 yeni araştırmacının daha Türkiye'ye geleceğini açıkladı Açıklaması

Bakan Varank, 47'si Türk, 63 yeni araştırmacının daha Türkiye'ye geleceğini açıkladı Açıklaması

Japonya - 21.03.2022
Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

Japonya - 21.03.2022
Son dakika haberi | Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi | Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

Japonya - 21.03.2022
Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'ın dış politikasına övgü

Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'ın dış politikasına övgü

Japonya - 21.03.2022
Brüksel'de zirveler haftası

Brüksel'de zirveler haftası

Japonya - 21.03.2022
Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsaları Çin hariç geriledi

Japonya - 21.03.2022
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Japonya - 21.03.2022
Rusya borsası kaçta açılıyor? 2022 Rusya borsaları ve piyasası ne zaman açılıyor? Borsa çalışma saatleri - Rusya Borsası kaçta açılıyor?

Rusya borsası kaçta açılıyor? 2022 Rusya borsaları ve piyasası ne zaman açılıyor? Borsa çalışma saatleri - Rusya Borsası kaçta açılıyor?

Japonya - 21.03.2022
Demir ve Demirdışı Metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Demir ve Demirdışı Metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Japonya - 21.03.2022
Japonya'daki depremde raydan çıkan trenin sökülmesi iki hafta sürecek

Japonya'daki depremde raydan çıkan trenin sökülmesi iki hafta sürecek

Japonya - 21.03.2022
Japonya'da, Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,1

Japonya'da, Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,1

Japonya - 21.03.2022
Japonya'dan, yükselen petrol fiyatlarına karşı BAE'ye 'tedariki artırması' çağrısı

Japonya'dan, yükselen petrol fiyatlarına karşı BAE'ye "tedariki artırması" çağrısı

Japonya - 21.03.2022
Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi'den BAE'ye çağrı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi'den BAE'ye çağrı

Japonya - 21.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Japonya - 20.03.2022
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kamboçya'yı ziyaret etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kamboçya'yı ziyaret etti

Japonya - 20.03.2022
Demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Japonya - 20.03.2022
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Japonya - 20.03.2022
Son dakika haberi... Japonya'da, sarin gazlı terör saldırısının 27. yılı anma töreni düzenlendi

Son dakika haberi... Japonya'da, sarin gazlı terör saldırısının 27. yılı anma töreni düzenlendi

Japonya - 20.03.2022
Hiroşima eski Belediye Başkanı Akiba'dan, Ukrayna'da 'nükleer silah kullanılmaması' çağrısı

Hiroşima eski Belediye Başkanı Akiba'dan, Ukrayna'da "nükleer silah kullanılmaması" çağrısı

Japonya - 20.03.2022
Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Japonya - 20.03.2022
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak

Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak

Japonya - 20.03.2022
Tokyo metrosuna sinir gazı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Tokyo metrosuna sinir gazı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Japonya - 20.03.2022
Çavuşoğlu: 'Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor'

Çavuşoğlu: "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor"

Japonya - 20.03.2022
Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak

Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak

Japonya - 19.03.2022
Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi

Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi

Japonya - 19.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Japonya - 19.03.2022
'Uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor'

"Uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor"

Japonya - 19.03.2022
Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa: 'Bölgesel bir güç olan Türkiye Ukrayna'daki mevcut durum üzerinde aktif olarak arabulucuk rolü oynamaktadır'

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa: "Bölgesel bir güç olan Türkiye Ukrayna'daki mevcut durum üzerinde aktif olarak arabulucuk rolü oynamaktadır"

Japonya - 19.03.2022
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Japonya - 19.03.2022
Azerbaycanlı koleksiyoncu deniz kabuğu koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü

Azerbaycanlı koleksiyoncu deniz kabuğu koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü

Japonya - 19.03.2022
Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Japonya - 19.03.2022
Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

Japonya - 19.03.2022
Ankete göre Tayvanlıların 'favori yabancı ülkesi' Japonya

Ankete göre Tayvanlıların "favori yabancı ülkesi" Japonya

Japonya - 19.03.2022
Japon otomobil firmalarının 2021 ülke içi üretimi 45 yılın en düşük seviyesinde

Japon otomobil firmalarının 2021 ülke içi üretimi 45 yılın en düşük seviyesinde

Japonya - 19.03.2022
Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor

Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor

Japonya - 19.03.2022
Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı desteği

Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı desteği

Japonya - 19.03.2022
18 Mart 2022 Haberleri

18 Mart 2022 Haberleri

Japonya - 19.03.2022
Bayburt'ta yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,7 oldu

Bayburt'ta yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,7 oldu

Japonya - 19.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2022

Japonya - 18.03.2022
Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuştu

Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuştu

Japonya - 18.03.2022
Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuştu

Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuştu

Japonya - 18.03.2022
Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuştu

Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuştu

Japonya - 18.03.2022
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz'

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz"

Japonya - 18.03.2022
Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya - 18.03.2022
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