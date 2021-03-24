Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salondakilere sesleniyor

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Öncesinde dışarıda kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı, burada kısa bir konuşma yaparak salona girdi.

Coşkulu kalabalığı burada da eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Erdoğan, devamında kürsüye çıkarak "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Adana hoş geldin. Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez Adıyaman hoş geldin. Afyonkarahisar hoş geldin. Gökte yıldızım ayım, yerde sarayımsın, Aksaray hoş geldin. Kızıl elmaya koşan şehzadelerin şehri Amasya hoş geldin. Cumhuriyeti kuran başkentim Ankara hoş geldin... Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı, Artvin hoş geldin. Dağları bağ, vadileri altın deresi Balıkesir hoş geldin. Coğrafyanın kalbinde zümrütten bir nakışsın Bartın hoş geldin. Türkünü Dicle söyler, akar gönülce söyler Batman hoş geldin. Bayburt hoş geldin. 7 asırlık devlet çıkar rüyandan Bilecik hoş geldin. Oğul balım dağ çiçeğim, bin gönüllüm, Bingöl hoş geldin. Dünya durdukça yazılmaz bir daha senin yazdığın destan Çanakkale hoş geldin. Çok yaşasın yarenler Çankırı hoş geldin. Al yeşil ırmakları kuşanıp da mı geldin Çorum hoş geldin. Kaç yıl oldu efeler biz bu sevdaya düşeli Denizli hoş geldin. Diyarbakır hoş geldin. Mertçe durur sözünde Konuralp'in izinde Düzce hoş geldin. Fatihler senden çıkar, Fetihler senden başlar Edirne hoş geldin. Fırat'ın türküsünü en güzel Gakkoş söyler Elazığ hoş geldin. dadaşım, ak alnına Palandöken imrenir Erzurum hoş geldin.

"BİR SEMTİNİ BİLE ÖMRÜN YETMEDİĞİ İSTANBUL HOŞ GELDİN"

Şairimsin, gazimsin, iki gözümün Gaziantep hoş geldin. Güzelliğin ile dünya durdukça durasın Giresun hoş geldin. Gönül bahçemin gümüş goncası Gümüşhane hoş geldin. Dağlar arasında lale çiçeğim Hakkari hoş geldin. Ülkemin altın ışığı Hatay hoş geldin. Serhatı bekleyen nazlı ovam Iğdır hoş geldin. Gülleri güzel, kendi gülünden güzel Isparta hoş geldin. Dünyanın etrafında dönüp durduğu bir semtini sevmeye bir ömrün bile yetmediği İstanbul hoş geldin.

Efesi ile dünyasında biriciksin, İzmir hoş geldin. Maşallah... Edelere kahramanlık herkesten çok yakışır, Kahramanmaraş hoş geldin. Medeniyet mirası, güzellikler atlası Karabük hoş geldin. Türkçe'mi bayrak olup dalgalandıran Karaman hoş geldin. Milletim sana aşık Kars hoş geldin. Canıma can katar her yanın Kastamonu hoş geldin. Bir yarim var Erciyes'e yaslanır Kayseri hoş geldin. Bozlakların türkülerin ruhu var toprağında Kırıkkale hoş geldin. Mertler, yiğitler ili Kırklareli hoş geldin. Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a Kırşehir hoş geldin. Kilis hoş geldin. Akçakoca'nın sevdası Kocaeli hoş geldin. Mevlana'dan bilgelik ocağı, Selçuklu'nun başkenti Konya, hoş geldin."





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