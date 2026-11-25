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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Ons altın 3 bin 550 doların altında işlem görürken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Piyasalarda altının 14 ayın en düşük seviyesini yeniden test etme ihtimali gündeme gelirken, uzmanlar 3 bin 380 dolar seviyesine kadar düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.

ONS ALTIN 3 BİN 550 DOLARIN ALTINDA KALDI

Spot altın, çarşamba günü Türkiye saatiyle 07.12 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybederek 3 bin 548,85 dolardan işlem gördü. Cuma günü 3 bin 502,9 dolara kadar gerileyen ons altın, 14 ayın en düşük seviyesini kaydetmişti. Altın fiyatlarındaki satış baskısının sürmesi, söz konusu dip seviyenin yeniden görülme ihtimalini gündeme getirdi.

YATIRIMCILAR KRİTİK ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü, Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Açıklanacak verilerin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ve faiz kararlarına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 96'YA ULAŞTI

Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, yeni faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirdi. Piyasalar, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine yaklaşık yüzde 96 ihtimal verirken, ocak ayında da yeni bir faiz artırımı bekliyor. Faiz getirisi sunmayan altın ise yükselen faiz beklentileri nedeniyle baskı altında kalıyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞ ALTINI DA VURDU

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası, küresel piyasalardaki likidite baskısını artırdı. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın şirketin başına dönmesinin ardından teknoloji hisselerinde başlayan yükselişin etkisini kaybetmesiyle altın fiyatları yeniden düşüşe geçti.

TRUMP'IN YENİ TARİFE PLANI PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR

ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditleri de küresel piyasalardaki satış baskısını artıran gelişmeler arasında yer aldı. Asya borsalarında sert düşüşler yaşanırken, çip üreticilerinin ağırlıkta olduğu piyasalar kayıplardan en fazla etkilenenler arasında yer aldı.

Yatırımcılar, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin yerine Trump yönetiminin hazırladığı yeni tarife planını yakından takip ediyor. Yeni tarifelerin ekonomik büyüme, enflasyon ve şirket karları üzerindeki olası etkileri piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

YATIRIMCILAR NAKİT İÇİN ALTIN SATIYOR

ANZ analisti Soni Kumari, altın fiyatlarında yaşanan son düşüşün temel nedenlerinden birinin yatırımcıların teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için nakde ihtiyaç duyması olduğunu belirtti. Hisse senedi piyasalarındaki satışların altın üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade eden Kumari, yeni ekonomik sinyaller gelene kadar piyasaların konsolidasyon sürecinde kalabileceğini söyledi.

ALTINDA 3 BİN 380 DOLAR TEHLİKESİ

Kitco News tarafından yayımlanan teknik analizde, ons altının 3 bin 550 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde satış baskısının derinleşebileceği belirtildi. Analizde ilk destek seviyelerinin 3 bin 520 ve 3 bin 500 dolar olduğu, bu seviyelerin de aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların 3 bin 380 ile 3 bin 400 dolar aralığına kadar gerileyebileceği ifade edildi.

Olası bir toparlanma senaryosunda ise altının öncelikle 3 bin 630 ile 3 bin 650 dolar arasındaki direnç bölgesini aşması gerektiği belirtildi. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3 bin 674 ve 3 bin 697 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği kaydedildi.

GRAM ALTIN 5 BİN 800 TL'NİN ALTINA GERİLEDİ

Küresel piyasalarda ons altının değer kaybetmesi, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Ons altının dolar cinsinden değeri, dolar/TL kuru, yurt içindeki arz-talep dengesi ve fiziki altın primlerinin etkisiyle şekillenen gram altının alış fiyatı 5 bin 758,38 TL, satış fiyatı ise 5 bin 798,51 TL oldu.

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