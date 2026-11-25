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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

9 KULÜP VE YÖNETİCİLER PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Federasyonun açıklamasına göre Galatasaray, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Arca Çorum FK, çeşitli nedenlerden kurula gönderildi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ve Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren de farklı sebeplerden PFDK'ye sevk edildi.

ALİ YİĞİT BURUK PFDK'YE SEVK EDİLMEDİ

Galatasaray görevlisi olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un, Samsunspor maçının ardından yaptığı sert paylaşım nedeniyle disipline sevk edileceği iddia edilmişti. TFF'nin açıkladığı PFDK sevk listesinde Ali Yiğit Buruk yer almadı.

BABASININ KIRMIZI KART GÖRMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha içinde gerginlik yaşanmıştı. Maçın hakemleriyle yaşadığı diyalog nedeniyle önce sarı, ardından kırmızı kart gören Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmüştü. Babasının kırmızı kart görmesinin ardından Ali Yiğit Buruk da kişisel hesabından yaptığı paylaşımla hakem yönetimine ve TFF'ye sert tepki göstermişti.

"SİZ NİYE HALA GÖREVDESİNİZ?"

Ali Yiğit Buruk, büyük yankı uyandıran paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste, siz niye hala görevdesiniz?"

Paylaşımına "#ibrahimhacıosmanoğluistifa", "#tffistifa" ve "#Mhkistifa" etiketlerini de ekleyen Ali Yiğit Buruk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyon yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.