Galatasaray, Şubat 2001'den bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 25 yıldır tekrarlayamadığı bu başarıya Aston Villa galibiyetiyle yeniden ulaştı.

AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da rakibine gol fırsatı vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı. Son iki karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise hiç gol görmedi.