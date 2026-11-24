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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi'nde Fransız sanatçı Ememem'in imzasını taşıyan mozaik eserin üzerine sıva döküldü.

KALDIRIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÜZERİ KAPATILDI

Dünyaca ünlü sanatçı tarafından bir rögar kapağının çevresine işlenen renkli mozaiklerin büyük bölümünün kaldırım çalışmaları sırasında sıvayla kapatıldığı öne sürüldü. Eserin büyük ölçüde görünmez hale gelmesi ve korunmasına yönelik önlem alınmaması tepkilere yol açtı.

ANKARA'YA BEŞ ESER KAZANDIRMIŞTI

Fransız Kültür Merkezi'nin daveti ve Çankaya Belediyesinin iş birliğiyle Haziran 2025'te Ankara'ya gelen Ememem, başkentin farklı noktalarında beş ayrı mozaik çalışmasına imza atmıştı. Sanatçı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin yanı sıra Kuğulu Park, Paris Caddesi ile Yazanlar Sokak'ın kesişimi ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin önüne de eserlerini bırakmıştı.

DÜNYADA "KALDIRIM CERRAHI" OLARAK TANINIYOR

Kimliğini gizli tutan ve dünyada ‘kaldırım cerrahı’ olarak tanınan Ememem, ‘flacking’ adını verdiği yöntemle sokaklardaki çatlakları ve çukurları renkli seramik, cam ve mozaik parçalarıyla onararak sanat eserlerine dönüştürüyor. Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede çalışmaları bulunan sanatçı, Türkiye'deki ilk kapsamlı uygulamasını Ankara'da gerçekleştirmişti.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Eserin üzerinin kim tarafından kapatıldığı ve mozaiğin kalıcı hasar görüp görmediği henüz bilinmezken, konuya ilişkin yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi