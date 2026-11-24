Dünyaca ünlü sanatçının Ankara'daki eserini sıvayla kapattılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Ememem'in Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki mozaik eserinin üzerine sıva döküldü. Eserin büyük bölümünün kaldırım çalışmaları sırasında kapatıldığı öne sürülürken yaşananlar tepkilere yol açtı. Konuya ilişkin yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.
- Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi'nde Fransız sanatçı Ememem'in imzasını taşıyan mozaik eserin üzeri kaldırım çalışmaları sırasında sıvayla kapatıldı.
- Ememem, Haziran 2025'te Fransa Kültür Merkezi'nin daveti ve Çankaya Belediyesinin iş birliğiyle Ankara'da beş ayrı mozaik çalışması gerçekleştirdi.
- Eserin üzerinin kim tarafından kapatıldığı ve mozaiğin kalıcı hasar görüp görmediği bilinmiyor; yetkililerden henüz açıklama gelmedi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi'nde Fransız sanatçı Ememem'in imzasını taşıyan mozaik eserin üzerine sıva döküldü.
KALDIRIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÜZERİ KAPATILDI
Dünyaca ünlü sanatçı tarafından bir rögar kapağının çevresine işlenen renkli mozaiklerin büyük bölümünün kaldırım çalışmaları sırasında sıvayla kapatıldığı öne sürüldü. Eserin büyük ölçüde görünmez hale gelmesi ve korunmasına yönelik önlem alınmaması tepkilere yol açtı.
ANKARA'YA BEŞ ESER KAZANDIRMIŞTI
Fransız Kültür Merkezi'nin daveti ve Çankaya Belediyesinin iş birliğiyle Haziran 2025'te Ankara'ya gelen Ememem, başkentin farklı noktalarında beş ayrı mozaik çalışmasına imza atmıştı. Sanatçı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin yanı sıra Kuğulu Park, Paris Caddesi ile Yazanlar Sokak'ın kesişimi ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin önüne de eserlerini bırakmıştı.
DÜNYADA "KALDIRIM CERRAHI" OLARAK TANINIYOR
Kimliğini gizli tutan ve dünyada ‘kaldırım cerrahı’ olarak tanınan Ememem, ‘flacking’ adını verdiği yöntemle sokaklardaki çatlakları ve çukurları renkli seramik, cam ve mozaik parçalarıyla onararak sanat eserlerine dönüştürüyor. Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede çalışmaları bulunan sanatçı, Türkiye'deki ilk kapsamlı uygulamasını Ankara'da gerçekleştirmişti.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Eserin üzerinin kim tarafından kapatıldığı ve mozaiğin kalıcı hasar görüp görmediği henüz bilinmezken, konuya ilişkin yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.