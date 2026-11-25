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Bankalardaki birikimleri güvence altına alan TMSF'nin mevduat sigorta limitini 2027 yılında artırması bekleniyor. Mevcut 1 milyon 200 bin liralık güvence tutarının yeniden değerleme oranıyla 1 milyon 533 bin 960 liraya çıkması, yuvarlama yapılması halinde ise 1 milyon 550 bin liraya yükseltilmesi öngörülüyor.
- TMSF kapsamındaki mevduat sigorta limitinin 2027 yılında 1 milyon 200 bin liradan 1 milyon 550 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.
- Sigorta limiti her banka için ayrı ayrı hesaplanıyor; aynı bankadaki birden fazla hesap güvence tutarını artırmıyor.
- Birikimlerin farklı bankalara dağıtılması, her banka için ayrı limit uygulanması nedeniyle sigorta kapsamındaki toplam tutarı artırıyor.
Bankalardaki mevduat ve katılım fonlarını devlet güvencesi altına alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamında uygulanan sigorta limitinin 2027 yılında artırılması bekleniyor. Halihazırda 1 milyon 200 bin lira olan güvence tutarının 1 milyon 550 bin liraya yükseltilmesi gündemde.
YENİ LİMİT 1 MİLYON 550 BİN LİRA OLABİLİR
Mevduat sigorta limitinin Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmasıyla mevcut tutarın 1 milyon 533 bin 960 liraya yükselmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi rakamın yuvarlanarak 1 milyon 550 bin lira olarak belirlenebileceği ifade ediliyor. TMSF henüz yeni tutara ilişkin resmi açıklama yapmadı.
YERLİ VE YABANCI BANKALARI KAPSIYOR
Türkiye'de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabul etmeye yetkili yerli ve yabancı kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye'deki şubeleri zorunlu olarak sigorta sistemine dahil ediliyor.
HER BANKA İÇİN AYRI HESAPLANIYOR
Bir kişinin farklı bankalarda bulunan mevduat hesapları için sigorta limiti ayrı ayrı hesaplanıyor. 2026 yılı itibarıyla sigorta kapsamındaki hesapların anapara ve faiz toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı her banka için ayrı ayrı güvence altında bulunuyor.
AYNI BANKADA BİRDEN FAZLA HESABI OLANLAR DİKKAT
Bir kişinin aynı bankanın farklı şubelerinde veya aynı şubesinde birden fazla hesabının bulunması, devlet güvencesinin tutarını artırmıyor. Örneğin, aynı bankada beş ayrı hesabında toplam 10 milyon lirası bulunan bir kişinin sigorta kapsamındaki birikiminin yalnızca 1 milyon 200 bin liralık kısmı güvence altında bulunuyor.
FARKLI BANKALARDA HESABI OLANLAR İÇİN AVANTAJ
Birikimlerin farklı bankalardaki sigorta kapsamına giren hesaplarda tutulması halinde her banka için ayrı güvence limiti uygulanıyor. Bu nedenle yüksek miktarda mevduatı bulunan kişiler, birikimlerini farklı bankalara dağıtarak sigorta kapsamındaki tutarı artırabiliyor.