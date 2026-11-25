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Araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ağustos 2027'de devreye alınması planlanan yeni nesil araç muayene sistemiyle birlikte kredi kartı ödemelerinde alınan komisyonun kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

KREDİ KARTI KOMİSYONU TARİHE KARIŞACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda araç muayenelerine yönelik yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Mevcut uygulamada kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden alınan ek ücretin yeni dönemde kaldırılması planlanıyor.

AĞUSTOS 2027'DE DEVREYE GİRECEK

Yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin kredi kartıyla yapacakları muayene ödemelerinde komisyon ödemek zorunda kalmamaları öngörülüyor.

ARAÇ MUAYENESİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre yeni nesil araç muayene istasyonlarında yapay zeka destekli teknolojilerden de yararlanılacak. Bu teknolojiler sayesinde muayene işlemlerinin güvenilirliğinin artırılması ve istasyonlardaki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi