Araç muayenesinde sürücüleri isyan ettiren ücret kalkıyor! Tarih belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen sürücülere müjdeli haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kredi kartı ödemelerinde alınan komisyonun Ağustos 2027'de devreye girmesi planlanan yeni nesil araç muayene sistemiyle kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Yapay zeka destekli teknolojilerin de kullanılacağı yeni sistemle muayene işlemlerinin daha güvenilir hale getirilmesi ve bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.
- Ağustos 2027'de devreye alınması planlanan yeni nesil araç muayene sistemiyle kredi kartı ödemelerinde alınan komisyonun kaldırılması hedefleniyor.
- Yeni nesil araç muayene istasyonlarında yapay zeka destekli teknolojiler kullanılacak.
- Yapay zeka teknolojileriyle muayene işlemlerinin güvenilirliğinin artırılması ve istasyonlardaki bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.
Araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ağustos 2027'de devreye alınması planlanan yeni nesil araç muayene sistemiyle birlikte kredi kartı ödemelerinde alınan komisyonun kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı.
KREDİ KARTI KOMİSYONU TARİHE KARIŞACAK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda araç muayenelerine yönelik yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Mevcut uygulamada kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden alınan ek ücretin yeni dönemde kaldırılması planlanıyor.
AĞUSTOS 2027'DE DEVREYE GİRECEK
Yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin kredi kartıyla yapacakları muayene ödemelerinde komisyon ödemek zorunda kalmamaları öngörülüyor.
ARAÇ MUAYENESİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ
Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre yeni nesil araç muayene istasyonlarında yapay zeka destekli teknolojilerden de yararlanılacak. Bu teknolojiler sayesinde muayene işlemlerinin güvenilirliğinin artırılması ve istasyonlardaki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.