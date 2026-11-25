Yeğeniyle teknede uygunsuz şekilde görüntülenmişti! Murat Başoğlu gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2017 yılında öz yeğeniyle Bodrum'da bir teknede samimi şekilde görüntülenmesiyle gündeme gelen eski televizyon sunucusu Murat Başoğlu, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 19'u yakalandı.
- Gözaltına alınanlar arasında eski televizyon sunucusu Murat Başoğlu da yer alıyor; kendisine yöneltilen suçlamanın ayrıntıları henüz netleşmedi.
- Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında 2017'deki tekne görüntüleri nedeniyle 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan açılan davada 2018'de verilen beraat kararı istinaf mahkemesince iki kez bozuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 19'u yakalandı.
ARALARINDA MURAT BAŞOĞLU DA VAR
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bir dönem televizyon ekranlarının tanınan sunucularından Murat Başoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi. Başoğlu'na yöneltilen suçlamanın ayrıntıları ise henüz netleşmedi.
ÖZ YEĞENİYLE TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Başoğlu, 2017 yılının temmuz ayında Bodrum'da ağabeyinin kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile bir teknede samimi şekilde görüntülenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran görüntülerin ardından Başoğlu, teknedeki kadının yeğeni olduğunu inkar etmiş, Kabadayı ise görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti.
HAKLARINDA DAVA AÇILMIŞTI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Başoğlu ve yeğeni hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, bilirkişi raporuyla görüntülerdeki kişilerin Başoğlu ve yeğeni olduğunun tespit edilmesine rağmen suçun aleniyet unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle 2018 yılında ikilinin beraatine karar vermişti. Beraat kararı ise istinaf mahkemesince iki kez bozulmuştu.