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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 23'ü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Özcan Deniz ile oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk de bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin isimleri şöyle:

Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayadan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın ve Muammer Kapucuoğlu.

Meltem Keklik

GİZLİ TANIK ANLATIMLARI VE DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve bulundurma suçlarına yönelik soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Deniz Sözen

Şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, cep telefonları ve dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ile gizli tanık anlatımlarının değerlendirilmesinin ardından uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesiyle 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

ÜNLÜ İSİMLERİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumuna götürülüyor. Daha sonra savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler hakkında serbest bırakılma veya mahkemeye sevk kararı veriliyor.

Murat Başoğlu

OPERASYONLAR EKİM 2025'TE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Ekim 2025'ten bu yana çok sayıda operasyon düzenlendi. Müzisyenlerden oyunculara, menajerlerden iş insanlarına kadar kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim soruşturma kapsamında ifade verdi.

Cansu Taşkın

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