Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un maç sonrasında yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.

"ORADA GÖNLÜMÜZ NEREYE GİDECEK..."

Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarına başarılar dileyen Okan Buruk, Fenerbahçe- Shakhtar Donetsk karşılaşması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türk takımlarının neler yapabildiğini bu sene Avrupa'daki tüm takımlarımız gösteriyor. Hepsine de başarılar diliyorum. Yarın Fenerbahçe oynayacak, Shakhtar'da da Arda Hoca var tabii. Orada gönlümüz nereye gidecek, orada şeyler var ama Türk takımlarının başarısı çok önemli. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçları var. Tüm Türk takımlarımıza başarılar dilerim."

KENDİ TARAFTARINDAN TEPKİ ALDI

Okan Buruk'un Türk takımlarına başarılar dilemesi Fenerbahçe taraftarından beğeni toplarken Galatasaraylı futbolseverlerin bir bölümü ise deneyimli teknik adamın Arda Turan'a açıkça destek vermemesini eleştirdi. Buruk'un sözlerine farklı anlamlar yükleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"YERİNE GELECEK DİYE KORKUYOR"

Bazı Galatasaray taraftarları, Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin kazanmasından ziyade Arda Turan'ın kaybetmesini istediğini ileri sürdü. Buruk'un açıklamalarına tepki gösteren futbolseverler, "Bu adam Fenerbahçe kazansın istemiyor, Arda kaybetsin istiyor" ve "Yerine gelecek diye korkuyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Okan Buruk'un Türk takımlarının Avrupa'daki başarısını ön plana çıkardığı açıklamaları, Arda Turan üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu.

★ Okurların en beğendiği yorum Furkan Teke: Ne boş haber ya. Fanatk bir gs taraftarıyım. Ama avrupada bütün Türk takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Okanın bu ifadelerine hiçbir gs taraftarı… Tüm yorumlar (5)

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