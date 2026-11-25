Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KAYSERİ'de 'Dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Ş.T.'ye 650 bin TLceza uygulandı.

Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde polisin 'Dur' ihtarına uymayan 34 JN 575 sahte plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T., kaçmaya başladı. Polisin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu Ş.T.'nin otomobili Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi'nde durduruldu. Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü Ş.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 650 bin TL ceza uygulanarak polis merkezine götürüldü. Yapılan araştırmada otomobilin plakasının 38 J 0063 olduğu tespit edildi.

KOVALAMACA KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobili takip ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Ş.T.'nin polisten kaçmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı