Galatasaray'ın sezon başında takımdan gönderdiği Noa Lang'tan Manchester City'i üzen golGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Napoli, deplasmanda Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 1-1 devam ettiği sırada sahneye çıkan Galatasaray'ın eski yıldızı Noa Lang, takımını şık bir golle 2-1 öne geçirdi. Son anlarda baskısını artıran City, Napoli ağlarını sarsarak skoru 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.
- UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City ile Napoli, Etihad Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.
- Napoli'yi 2-1 öne geçiren golü, Galatasaray'ın sezon başında gönderdiği Noa Lang attı.
- Manchester City, 86. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle beraberliği sağladı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig devi Manchester City, sahasında İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
NOA LANG'TAN ŞIK BİR GOL
Etihad Stadyumu'nda oynanan yüksek tempolu mücadelede iki ekip de ofansif futboluyla dikkat çekti. Napoli, 55. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçerken, City bu gole 67. dakikada Bouaddi ile karşılık verdi. Karşılaşmada 1-1'lik eşitlik devam ederken sahneye çıkan Galatasaray'ın sezon başında bonservisini satın almayarak yollarını ayırdığı eski yıldızı Noa Lang, kaydettiği şık golle konuk ekip Napoli'yi deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Hollandalı futbolcunun bu golü, İtalyan ekibini galibiyet için umutlandırdı.
CITY SON ANLARDA BERABERLİĞİ KURTARDI
Kalesinde gördüğü golün ardından taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Manchester City, maçın son bölümlerinde baskısını artırdı. Napoli savunmasını bunaltan İngiliz temsilcisi, aradığı golü 86. dakikada Rayan Cherki ile buldu ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı.