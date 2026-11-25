Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig devi Manchester City, sahasında İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

NOA LANG'TAN ŞIK BİR GOL

Etihad Stadyumu'nda oynanan yüksek tempolu mücadelede iki ekip de ofansif futboluyla dikkat çekti. Napoli, 55. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçerken, City bu gole 67. dakikada Bouaddi ile karşılık verdi. Karşılaşmada 1-1'lik eşitlik devam ederken sahneye çıkan Galatasaray'ın sezon başında bonservisini satın almayarak yollarını ayırdığı eski yıldızı Noa Lang, kaydettiği şık golle konuk ekip Napoli'yi deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Hollandalı futbolcunun bu golü, İtalyan ekibini galibiyet için umutlandırdı.

CITY SON ANLARDA BERABERLİĞİ KURTARDI

Kalesinde gördüğü golün ardından taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Manchester City, maçın son bölümlerinde baskısını artırdı. Napoli savunmasını bunaltan İngiliz temsilcisi, aradığı golü 86. dakikada Rayan Cherki ile buldu ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı.