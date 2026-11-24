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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da orta saha hattından peş peşe kötü haberler geldi. Sarı-kırmızılı ekibin iki önemli ismi Mario Lemina ve Lucas Torreira, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

LEMINA KENARA GELDİ

Karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlık yaşayan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, oyuna devam edemedi. Teknik heyet, zorunlu değişikliğin ardından Lemina'nın yerine Lesley Ugochukwu'yu sahaya sürdü.

UZATMALARDA TORREIRA DA SAKATLANDI

Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Lucas Torreira'dan geldi. Uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrası sekerek kenara gelen Uruguaylı yıldız, 90+2. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

SON DURUMLARI NETLİK KAZANACAK

Aston Villa karşısında orta sahadaki iki dinamosunu birden kaybeden Galatasaray'da gözler sağlık ekibinden gelecek raporlara çevrildi. Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın sağlık durumlarının, yapılacak detaylı kontrollerin ardından kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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